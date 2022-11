Cumbuco recebe Campeonato Brasileiro de Kitesurf

A Praia do Cumbuco receberá o Campeonato Brasileiro de Kitesurf, modalidades Bidirecional Race, Bidirecional Race Pro e Freestyle. A expectativa é que o local receba mais de 60 atletas de vários estados do País. A competição ocorre entre os dias 13 e 19 de novembro.

Por conta das boas condições de ventos, a Praia do Cumbuco é referência na prática do kitesurf. Recentemente, a meca do ventos, como é reconhecida internacionalmente, bateu o recorde do maior número de kitesurfistas velejando ao mesmo tempo no mar.

As inscrições para o campeonato se encerraram nesta quinta-feira, 10. Conforme os organizadores, o evento, que conta com o apoio da Federação de Vela e Motor do Ceará (FVMEC) e Associação Brasileira de Kitesurf (ABK), irá distribuir premiação geral e por categoria na disputa da modalidade Bidirecional Race.

Cursos e palestras

Ainda segundo a organização do torneio, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura de Caucaia, haverá uma programação especial com cursos e palestras, que serão ministradas no Centro de Apoio ao Turista (CAT), para a população da região. A participação é totalmente gratuita. Entre os temas abordados estarão: educação financeira e ambiental, empreendedorismo no turismo e oficina de artesanato.

Para se inscrever nos cursos e palestras nas áreas de empreendedorismo, turismo e meio ambiente, basta ir até o Centro de Apoio ao Turista (CAT) de Caucaia, que fica localizado na avenida dos Coqueiros, nº 2273, na Praia de Cumbuco, onde há pessoas cadastrando interessados.

