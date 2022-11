Em SP, Hamilton fala sobre relação com o Brasil: "Tem muito amor aqui"

Piloto da Mercedes recebeu títuilo de cidadão honorário no país e também abordou questões sociais em evento de patrocinadora

Cidadão honorário do Brasil, o piloto britânico Lewis Hamiton esteve na tarde desta quarta-feira, 9, com a imprensa brasileira em um evento de uma patrocinadora de lubrificantes automotivos, na zona sul de São Paulo. Ele não deixou de falar sobre a homenagem, recebida na última segunda-feira, 7, na Câmara dos Deputados.

"É maravilhoso, quero aprender mais sobre o povo, a comida, a cultura... Quem sabe eu não venho mais para cá depois disso? Tem tanto amor aqui, mesmo com a população dividida. O que mais amo aqui é a comida, as cores e as pessoas. Tem muito trânsito aqui, todo mundo está indo para algum lugar, mas tem muito amor aqui também", disse o heptacampeão sobre o Brasil.

O piloto da Mercedes revelou que esteve no Rio de Janeiro nesta manhã, conheceu projetos sociais em uma favela carioca e desembarcou em São Paulo para o evento. A partir de sexta-feira, 11, começam os trabalhos no Autódromo de Interlagos.

Sempre ligado a pautas sociais, não hesitou em responder uma pergunta sobre isso — ainda que tivesse sido alertado pela organização para não abordar assuntos mais delicados. Hamilton é conhecido por sempre se posicionar sobre pautas raciais, sociais e ambientais.

"Ah, tudo bem eu falar sobre esse assunto. O esporte tem dados passos muito positivos nos últimos anos. Há coisas acontecendo no mundo, coisas pra se importar. Há pessoas que falam que política e esporte não devem se misturar, mas direitos humanos não é política. É algo básico que todos devem e merecem ter", afirmou.

"Sustentabilidade é algo que está na lista de muitas empresas, mas não é colocado como prioridade. Só que precisa ser a prioridade número 1, na minha opinião. Eu tenho muita sorte de trabalhar com algumas pessoas que geram um impacto positivo no mundo", complementou.

A Petronas, marca de lubrificantes automotivos que patrocina a Mercedes, segue alguns pontos que colaboram para isso, como metas sustentáveis como gerenciar emissões de GEE e acelerar a energia limpa.

O Grande Prêmio de São Paulo acontece nos dias 11, 12 e 13 novembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. Max Verstappen, da Red Bull Racing, é o grande campeão da temporada e vai em busca de mais uma vitória.

No Mundial de Construtores, a Ferrari e a Mercedes disputam a segunda colocação — no momento, a escuderia italiana está logo após a RBR, com 487 pontos, enquanto os alemães somam 447 pontos.

A Petronas, empresa de fabricação e comercialização de lubrificantes, renovou sua parceria com a Mercedes até 2030, começando a valer a partir de 2026. A parceria começou em 2010, ou seja, serão três décadas de relação.

