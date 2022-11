Rede Cuca perde para o Brasília fora de casa e amarga quarta derrota na Superliga

O Rede Cuca segue sem conseguir vencer na Superliga de Vôlei. Na noite desta terça-feira, 8, a equipe cearense foi até o Distrito Federal para enfrentar o Brasília, que até então era o lanterna, e saiu de quadra derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 19, 25 a 15 e 25 a 11. Os atletas Reinaldo Green e Frank Bastos foram os principais destaques do time visitante, com seis pontos. A partida foi disputada no Sesi Taguatinga.

Com o resultado desta terça-feira, o time de Marcelo Negrão chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer na principal competição de vôlei do país. Nas três primeiras rodadas, o Cuca perdeu para o Sada Cruzeiro, Vôlei Renata e Araguari, todas no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. Diante disso, os cearenses passam a ocupar a última posição da Superliga.

O jogo

O Rede Cuca foi completamente dominado no primeiro set de jogo e em nenhum momento conseguiu impor o próprio ritmo. Dessa forma, o Brasília apenas teve o trabalho de administrar a vantagem criada no começo do período e venceu por 25 a 19 para largar em vantagem no jogo.

No segundo set de jogo, os comandados de Marcelo Negrão encontraram ainda mais dificuldades. Por outro lado, o Brasília sobrou em quadra e terminou o período com dez pontos de diferença para os cearenses. O placar foi de 25 a 15.

O Brasília não diminuiu o ritmo no último set e seguiu dominando a partida por completo. Dessa forma, a equipe do Distrito Federal venceu com facilidade, pelo placar de 25 a 11.

