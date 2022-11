Rede Cuca busca primeira vitória na Superliga fora de casa diante do Brasília

Em busca da primeira vitória na Superliga, o Rede Cuca Vôlei entra em quadra nesta terça-feira, 8, contra o Brasília. Até o momento, foram três derrotas atuando no Ginásio Paulo Sarasate. A próxima partida será a primeira da equipe cearense fora do Estado. O duelo ocorre na Arena Sesi Taguatinga-DF, às 19 horas.

Nas três primeiras partidas, o Rede Cuca demonstrou instabilidade durante os jogos. Diante do supercampeão Sada Cruzeiro e do Vôlei Renata, os comandados de Marcelo Negrão não conseguiram vencer nenhum set. Nos dois duelos perderam por 3 a 0.

Na última rodada, contra o Araguari, o time até iniciou bem o confronto, conquistando seu primeiro set na Superliga, mas acabou sofrendo a virada e saiu derrotado por 3 a 1.

Por conta do início ruim, o treinador Marcelo Negrão tem trabalhado para que reforços cheguem e encorpe o Rede Cuca no decorrer do campeonato. Na derrota para o Araguari, o técnico já pôde contar com os centrais Mikael e Frank Bastos. A partir da 4ª rodada conta também com o ponteiro Vitor Yudi.

O Brasília também não tem feito um bom início de Superliga, nas suas três partidas não conseguiu sequer ganhar um set. Diante do Minas, São José e Vôlei Renata, o time do Distrito Federal perdeu por 3 a 0 contra todos seus adversários. O jogo desta terça-feira, 7, coloca frente a frente os dois piores aproveitamentos do torneio.

Rede Cuca e Brasília ocupam respectivamente, a 11ª e 12ª colocações na tabela de classificação da Superliga. Doze equipes disputam a principal competição de vôlei do Brasil. O duelo será transmitido pelo streaming Canal Vôlei Brasil, via internet.

