Fortaleza BC: técnico Flávio Espiga comenta início ruim no NBB e fala sobre reforços

Com dificuldades no início da atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza Basquete Cearense ainda não conquistou nenhuma vitória em cinco rodadas disputadas. Em contato exclusivo com o Esportes O POVO, o técnico Flávio Espiga explicou os motivos que levam a equipe a ter um começo de caminhada sem resultados positivos:

"A gente está tendo um início duro por causa do tempo de preparação que não foi igual ao das outras equipes, que começaram antes e também por sermos uma equipe bem jovem. Ainda não tinha jogado junto. Então acho que esse é um processo natural, que em breve vai dar resultados bons para nós", disse.

Diante da série de resultados negativos no começo da temporada, a expectativa do técnico Flávio Espiga para o restante da competição é de crescimento. O comandante acredita que o Fortaleza BC irá melhorar e ter progressão no processo:

"As expectativas são de crescimento. Como disse antes, é uma equipe jovem, com pouco tempo de treinamento junto, e que com certeza vai melhorar e ter progressão no processo", falou.

O elenco do Fortaleza BC ainda não está fechado. O técnico Flávio Espiga revelou que dois atletas estão próximos de serem contratados pela equipe cearense para o restante da temporada:

"Nós já temos dois atletas sendo contratados. Um já está acertado, deve chegar nos próximos dias. O outro finalizando os acordos", revelou.

Segundo apurado pelo Esportes O POVO, um dos contratados deverá ser o argentino Patricio Pinero, para ocupar a posição 4 (ala-pivô). Por último, ele estava defendendo as cores do Tigrillos Medellín, da Colômbia,

Depois da derrota por 78 a 55 para o Paulistano na última quarta-feira, 2, o Fortaleza BC voltará a jogar apenas no dia 15 (quinta-feira), contra o Rio Claro-SP, fora de casa. Flávio Espiga valorizou o período maior para treinamentos que a equipe terá pela frente e revelou quais aspectos serão trabalhados:

"Qualquer período de treinamento é importante para a equipe. Nós vamos trabalhar em cima das necessidades, muita conversa, trabalhar o aspecto psicológico e dar tranquilidade para os jogadores, para eles seguirem executando o seu melhor. É uma equipe que ainda tem muito a crescer e que tem garra para passar pelas dificuldades", finalizou.

