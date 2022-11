Rede Cuca Vôlei anuncia chegada de reforços para sequência da Superliga

O Rede Cuca Vôlei acertou a contratação de três jogadores para a sequência da temporada 2022/2023. Os reforços visam fortalecer o elenco para a continuidade da Superliga, principal competição do vôlei nacional. Os centrais Frank Bastos e Mikael Moraes, que estavam no Timbó/SC, e o ponteiro Vitor Yudi, que estava no Santo André/SP, já treinam com a equipe cearense.



Os atletas comentaram sobre suas expectativas e como podem ajudar o time: "Já vinha acompanhando o projeto do Cuca desde a Superliga B e chegando aqui quero contribuir, dar o meu máximo e conquistar os objetivos", frisou o central Mikael, que já disputou a Superliga A algumas outras vezes, por Brasília e Ponta Grossa.



Vitor Yudi, que já tinha jogado no Nordeste, ressaltou que vinha acompanhando o Rede Cuca Vôlei por contas de amigos, com os quais atuou em outras equipes. "Estou muito feliz de estar aqui, começaram a Superliga fazendo grandes embates, com fortes equipes do voleibol brasileiro, temos uma bela caminhada pela frente e muito objetivos a serem conquistados”, disse.

Os centrais Frank Bastos e Mikael Moraes, que estavam no Timbó/SC, e o ponteiro Vitor Yudi, que estava no Santo André/SP, já treinam com a equipe cearense. (Foto: Divulgação/Rede Cuca Vôlei)





Frank Bastos, com 2,05m, passa a ser o mais alto do elenco do Rede Cuca Vôlei. O jogador acredita que conseguirá se adaptar ao novo ambiente. "Sou ambicioso, então, sempre quero mais. Estou na expectativa de conhecer o grupo, pegar entrosamento, ajudar no que eu sei e ser ajudado também pelo pessoal", afirmou.

Próxima partida



O Rede Cuca Vôlei perdeu as duas primeiras rodadas da Superliga para Cruzeiro e Vôlei Renata, equipes favoritas ao título da competição. No sábado, 5, busca sua primeira vitória diante do Araguari, no Ginásio Paulo Sarasate, às 11 horas.



O treinador Marcelo Negrão poderá contar com dois dos novos contratados, Frank e Mikael. Yudi ainda não foi regularizado na Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e só deve estar apto para jogo na próxima semana.



De acordo com a assessoria da equipe cearense, os ingressos para o próximo jogo já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Virtual.



Desses, já está esgotado o setor Cadeira, restando à venda apenas o setor Arquibancada, por um quilo de alimento, pacote de absorvente ou R$ 10/5 (inteira/meia); e o setor Quadra/VIP, por R$ 70/35 (inteira/meia), ou R$ 35 + um quilo de alimento.



