Rede Cuca recebe o Araguari pela terceira rodada da Superliga de Vôlei

A partida será realizada neste sábado, 5, às 11 horas, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza

O Rede Cuca Vôlei terá mais uma oportunidade de conquistar a primeira vitória na Superliga. Na manhã deste sábado, 5, às 11 horas, a equipe cearense recebe o Café Vasconcelos/Imepac/Aracoop /Araguari, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, pela terceira rodada da competição.

Nas duas primeiras partidas, o Rede Cuca não teve vida fácil. O adversário inicial foi o atual campeão Sada Cruzeiro e, na sequência, o tricampeão paulista Vôlei Renata. Em ambas as partidas, o time do técnico Marcelo Negrão perdeu por 3 a 0, jogando em casa.

O próximo adversário dos cearenses será um considerado do “mesmo patamar”. O Araguari estava na Superliga B na última temporada e chegou a eliminar o Rede Cuca na semifinal da competição. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar, mas na elite do vôlei nacional.

Para o duelo deste sábado, o Rede Cuca poderá ter novidades entre os atletas relacionados. Os três reforços anunciados pela equipe durante a semana já estão regularizados junto a CBV e aptos fisicamente para estrear. Dessa forma, os centrais Mikael e Frank Bastos, e o ponteiro Vitor Yudi, estão à disposição do técnico.

Assim como nos dois primeiros jogos da temporada, o treinador Marcelo Negrão espera ver o Ginásio Paulo Sarasate com um bom público no jogo diante do Araguari:

"Nos dois primeiros jogos fizemos do ginásio um caldeirão, espero que a torcida continue abraçando esse time e seja nosso sétimo jogador em quadra. Não tem jogo fácil, não importa se é o campeão mundial, paulista ou da série B, fizemos uma semana de treinos, e esperamos fazer um grande jogo no sábado", disse.

O duelo será transmitido pelo streaming Canal Vôlei Brasil, via internet.

