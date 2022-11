Rede Cuca sofre a virada, perde para Araguari e segue sem vencer na Superliga

Equipe cearense foi à quadra na manhã deste sábado, 5, e perdeu por 3 a 1 no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza

O Rede Cuca segue sem vencer na Superliga, principal competição de vôlei do Brasil. Na manhã deste sábado, 5, a equipe cearense enfrentou o Araguari no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, e foi derrotado de virada por 3 a 1, com parciais de 25 a 21, 22 a 25, 26 a 28, 15 a 25.

Assim como nas derrotas para o Sada Cruzeiro e Vôlei Renata, nas duas primeiras rodadas da Superliga, a torcida cearense novamente deu um show nas arquibancadas do Ginásio Paulo Sarasate.. Na partida diante do Araguari, o público total foi de 4210 pessoas.

O jogo

O começo de jogo não foi nada fácil para o time cearense, que cometia inúmeros erros. Por isso, o Rede Cuca, em boa parte do set, precisou correr atrás do placar. Porém, na parte final do período, a equipe de Marcelo Negrão tomou a frente e venceu por 25 a 21.

Diferente da primeira parte do jogo, o Cuca iniciou o set dominando as ações e chegou a abri 8 a 5 no placar. Porém, a equipe não conseguiu manter o ritmo e viu o Araguari crescer na partida e virar. Nos pontos finais, o jogo estava equilibrado, mas a equipe mineira soube aproveitar os erros do adversário e venceu por 25 a 22.

O Cuca enfrentou maiores dificuldades no terceiro set e chegou a estar perdendo por 14 a 10. Porém, o time de Marcelo Negrão foi resiliente e buscou o empate. A partida permaneceu empatada até o ponto 25, e foi decidida nos detalhes a favor do Araguari, que venceu por 28 a 26.

No último set do jogo, os cearenses não conseguiram impor seu ritmo e viram o adversário crescer. O Araguari foi superior e venceu por 25 a 15, com grande facilidade.

