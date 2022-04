Rede Cuca é derrotado por 3 a 0 pelo Araguari e cai na semifinal da Superliga B

Pelo jogo 3 da semifinal da Superliga B, o Rede Cuca foi derrotado nessa quarta-feira, 6, pelo Café Vasconcelos/Araguari/Ubevôlei-MG por 3 sets a 0 (25 a 17, 25 a 9 e 25 a 22) e se despede da temporada da Superliga B com uma campanha histórica. O jogo aconteceu no ginásio Mário Brum Negreiros, em Araguari/MG.

O time cearense havia ganhado o primeiro jogo da série em casa e precisava de mais um triunfo para garantir o acesso e uma vaga na final, mas acabou sendo superado nos dois jogos fora de casa e disputará novamente a divisão de acesso na temporada que vem.

O Rede Cuca surpreendeu ao chegar na semifinal da competição com um time 100% amador, formado em um projeto social da Prefeitura de Fortaleza, e encerra sua participação com 100% de aproveitamento em casa e terceira melhor campanha da Superliga B.

O Araguari se junta ao Suzano-SP, e ambos garantiram acesso na elite do vôlei nacional. As equipes fazem a final no próximo domingo, 10, às 19 horas, na Arena Suzano.

O jogo

O Rede Cuca fez um primeiro set com muitos erros, cedendo logo um 4 a 0 para o Araguari nos primeiros pontos. O time da casa dominava com bloqueios e bons saques e conseguiu abrir uma boa vantagem de sete pontos. a equipe cearense até ensaiou uma reação no meio do set, mas viu o adversário crescer novamente, aumentar a vantagem e fechar o período em 25 a 17.

O segundo set começou da mesma forma, com o Araguari chegando a abrir 11 a 1 com muitos pontos de bloqueio. O Cuca continuava com muitos erros de recepção e levantamento, além de pouca variação nos ataques, que facilitava a interceptação da equipe da casa. Mas o time mineiro estava em um grande momento e parecia dar tudo certo, chegando à impressionante marca de 18 a 3 no set.

Com essa diferença, ficou praticamente impossível buscar esse set, e os mandantes conseguiram fechar com ainda mais tranquilidade, por 25 a 9.

O Cuca voltou para o terceiro set mais atento e trocando pontos com o Araguari no começo do set, mas não conseguia engrenar por conta de erros de saque. No meio set, os donos da casa começaram a aproveitar os erros e chegaram a abrir 12 a 8.

Na última metade do set, o Rede Cuca encostou no placar e tentou uma recuperação, mas voltou a cometer erros cruciais e viu o adversário abrir três pontos e fechar o set em 25 a 22 e garantir o acesso à Superliga de Vôlei.

