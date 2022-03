Entenda como o time amador de vôlei da Rede Cuca está a uma vitória da Superliga

Na semifinal da Superliga B de vôlei, o Rede Cuca venceu o primeiro jogo contra o Café Vasconcelos/Araguari/Ubevôlei-MG por 3 a 1 e está a uma vitória de um acesso à elite do vôlei nacional com um elenco 100% amador que sequer recebe salário. A equipe cearense superou times profissionais, o que torna o feito ainda maior.

A fase está sendo disputada em melhor de três, ou seja, o Cuca precisa vencer duas partidas para chegar à final. O segundo jogo será fora de casa. Se tiver necessidade de uma terceira partida, o duelo ocorrerá na quadra do rival, tendo em vista que os mineiros tiveram melhor campanha na primeira fase.

O vôlei é ofertado como modalidade esportiva na Rede Cuca desde a inauguração do seu primeiro equipamento, o Cuca da Barra, em 2009. Mas só em 2021 que surgiu a oportunidade de montar uma seleção e inscrever a equipe para a Superliga C. E já no ano de estreia, o time foi campeão da etapa regional e garantiu acesso para a Superliga B.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022, o time disputou nove jogos na temporada regular e venceu seis, terminando a primeira fase em terceiro lugar e se classificando para a semifinal com campanha invicta dentro de casa.

Sobre o assunto Rede Cuca vence Araguari por 3 a 1 e abre vantagem na semifinal da Superliga B

Atualmente, o elenco tem 20 jogadores com idades entre 18 e 35 anos e é constituído por atletas amadores e residentes da periferia de Fortaleza. É o caso dos irmãos Nairton, 22, e Nathan Silva, 24, ambos alunos do Cuca Jangurussu desde a inauguração do equipamento.

“Eu estava passando em frente e soube que estava sendo construído um Cuca. Fiquei esperando a inauguração e, assim que abriu, me matriculei no vôlei. Antes disso, eu brincava na escola e na praça com o meu irmão e meus amigos, mas nunca tinha feito aula”, conta Nairton Silva, atual oposto do time do Cuca.

“O Cuca foi o pontapé inicial, foi quem me mostrou muita coisa que eu não conhecia. Fui para competições representando o Cuca e foi aí que consegui ser convocado. Ele me abriu as portas no início e está me levando para mais longe. E espero conseguir ir bem mais longe ainda”, completou o oposto.

Assim como os atletas, a comissão técnica também não recebe nada a mais para participar do projeto, sendo formada por profissionais que já trabalhavam no Instituto Cuca e voluntários.

O treinador do time, o educador físico Tarcísio Coutinho, falou ao Esportes O POVO que essa campanha é inesperada. Ele ressaltou que a falta de intercâmbio, como as equipes profissionais têm, traz o desafio a mais que é ter um time mais baixo.

"Nós realmente estamos muito surpresos com essa grande campanha que estamos fazendo, em virtude de o campeonato com equipes profissionais e a nossa ser totalmente amadora. E aos poucos nós fomos crescendo dentro da competição, tivemos muita dificuldade nos dois primeiros jogos por não ter uma equipe tão alta, mas aos poucos fomos ajustando o time e estamos caminhando bem", destacou.

Questionado sobre como igualar o nível técnico e físico de um time profissional, Tarcísio elogiou a equipe de funcionários e voluntários que trabalham com ele e a estrutura oferecida pela Rede Cuca.

"Nós treinamos todos os dias. Diferente de uma equipe profissional que treina em dois turnos, nós treinamos apenas em um. Só agora na reta final que nós conseguimos implementar mais um horário de treinamento que é ao meio-dia, no intervalo do trabalho de alguns atletas. E a gente tem uma preparação física muito boa, um auxiliar técnico que tem nos ajudado bastante a colocar esses meninos em condições de igual para igual com uma equipe que tem mais estrutura que a gente. Mas a nossa estrutura é excelente, e a prefeitura não tem poupado esforços para nos dar as melhores condições de trabalho."

Por fim, o técnico analisou a vitória no jogo 1 contra o Araguari e projetou o segundo duelo.

"Nós estudamos muito o Araguari. A gente já tinha enfrentado eles uma vez. Isso facilita para a gente fazer alguns ajustes, e a semana toda nós treinamos focados nas ações da equipe adversária. Nós conseguimos neutralizar os principais pontos. A gente faz um trabalho em conjunto de mapeamento da equipe adversária, tenta passar isso nos treinos e na hora do jogo as informações. Acreditamos que eles venham com algumas mudanças para o próximo jogo, precisam vencer de qualquer jeito para forçar o terceiro jogo. Vai ser bastante difícil. Mas já estamos nos preparando, sabendo que é uma batalha, um passo a passo. Já demos os dois primeiros passos que foi permanecer na Superliga B e depois ficar entre os quatro. Agora vamos tentar o acesso e, se passarmos, a gente vai atrás do título", finalizou.

O jogo 2 contra o Araguari acontece no próximo domingo, 2, às 14 horas, na cidade de Araguari/MG, e terá transmissão ao vivo do SporTV.

Confira a lista com o elenco do time de vôlei da Rede Cuca

Rafael Cartaxo, Gabriel Barbosa (Bibi) e Rychardyson Pires, como levantadores; Gustavo Moura e Nairton Silva como opostos; os ponteiros são Auden Guilherme, Evandro Silva, Lucas Sousa, Henderson Pereira, Pedro Igor, Erick Barbosa, Jhonatan Reis e Marcos Natanael, Davi Cunha, Jean Bergson, Gabriel Mussi e Tiago Saunders são os centrais; e, jogando como líberos, estão Juninho Lima, Jonatas Fernandes (Buxexa) e Caio Lessa.

Tags