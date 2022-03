Rede Cuca vence Araguari por 3 a 1 e abre vantagem na semifinal da Superliga B

O time de vôlei da Rede Cuca venceu, nessa segunda-feira, 28, o Café Vasconcelos/Araguari/Ubevôlei-MG por 3 a 1 (25 a 22; 25 a 13; 24 a 26; 25 a 20) no jogo 1 da semifinal da Superliga B de vôlei e está a uma vitória do acesso para a elite do voleibol nacional. A partida aconteceu no Cuca José Walter e contou com grande atuação do oposto Nairton.

Com a vitória, a equipe cearense mantém os 100% de aproveitamento em casa na competição, e agora vai precisar de um triunfo longe de seus domínios para buscar a vaga na Superliga.

A fase será disputada em melhor de três, ou seja, o time do Cuca precisa vencer duas partidas para chegar à final. O segundo jogo será fora de casa, e se tiver necessidade de uma terceira partida, também será realizada na casa do adversário, por ter tido melhor campanha na primeira fase.



O jogo 2 acontece no próximo domingo, 3, às 14 horas, no Ginásio General Mario Brum Negreiros, em Araguari/MG.

O jogo

A partida começou com muitos erros de saque dos dois lados e as equipes se alternando no placar. Passado o nervosismo inicial, os ataques começaram a aparecer com mais contundência, mas a troca de pontos persistiu até o 10 a 10, quando Henderson anotou dois pontos de saque seguidos, abrindo três pontos de vantagem para o Cuca.

Mas o Araguari começou a acertar o bloqueio e conseguiu se recuperar no primeiro set, chegando a virar para 18 a 17. Mas Nairton foi para o saque e recolocou o Cuca na frente, e o time da casa manteve a vantagem até fechar o primeiro set por 25 a 22.

O Rede Cuca começou o segundo set avassalador e abriu logo um 8 a 1 no placar, embalados pelo poderoso saque de Nairton. O Araguari tentou uma reação, mas o Cuca veio forte no bloqueio, principalmente com Mussi, e abriu a vantagem para 16 a 4. Depois daí, foi só administrar a vantagem e confirmar o set por 25 a 13.

O terceiro set foi o mais desafiante para o time cearense, com as equipes disputando ponto a ponto. O Araguari começou em vantagem, mas não conseguia conseguia abrir mais do que dois pontos. Ao longo do período, as equipes foram se alternando na liderança e foi assim até o final do set. Mas erros decisivos do Cuca no fim, possibilitaram a vitória do time visitante por 26 a 24.

A equipe cearense voltou melhor para o quarto set, com menos erros de ataque e a defesa mais sólida. Com isso, foi construindo uma boa vantagem, chegando a abrir 15 a 8 no meio jogo. Com a diferença, o Cuca conseguiu administrar bem o resultado e aproveitou o nervosismo do time visitante para ampliar o placar. No final, o Araguari ainda tentou uma reação, mas não foi o suficiente para evitar o triunfo do Cuca por 25 a 20 para garantir a vitória por 3 sets a 1 e dar um grande passo para o acesso.

