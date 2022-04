Rede Cuca perde para o Araguari por 3 a 1 e leva semifinal para jogo 3

O time de vôlei da Rede Cuca foi derrotado por 3 a 1 (21 a 25; 25 a 20, 25 a 20 e 25 a 21) para o Araguari no segundo jogo da semifinal da Superliga B, no ginásio General Mário Brum Negreiros, em Araguari/MG. Com o resultado, o time da casa leva a decisão da vaga na final e pelo acesso para o jogo 3, já que o time cearense havia vencido a primeira partida.

O Rede Cuca precisava apenas de mais uma vitória para garantir uma vaga na decisão e na Superliga ainda hoje, e começou vencendo, fechando o primeiro set por 25 a 21. Mas depois o Araguari acertou o bloqueio e conseguiu neutralizar os ataques do time cearense e fechar os três sets seguintes.

O terceiro e decisivo jogo acontece na próxima quarta-feira, 6, às 21h30min, no mesmo local do jogo de hoje.

O jogo

O Rede Cuca começou o jogo muito bem, aproveitando um começo nervoso do adversário, e abriu três pontos logo no começo. Com a vantagem no placar, o jogo ficou do jeito que o técnico Tarcísio Coutinho queria, com o adversário precisando buscar o jogo.

Aproveitando um bom momento de Nairton e Evandro, o Cuca conseguiu abrir até cinco pontos no meio do set e começou a forçar mais o saque. O Araguari conseguiu se recuperar perto do fim e chegou a reduzir a vantagem do time cearense para um ponto, mas após um tempo técnico, o Cuca conseguiu três pontos seguidos e fechou o primeiro set em 25 a 21.

O segundo set começou mais equilibrado, com as duas equipes alternando pontos até o 6 a 6, mas o Cuca conseguiu uma boa sequência de três pontos e se desgarrou do placar. Mas no meio set, o bloqueio do Araguari começou a funcionar e o Cuca passou a cometer muitos erros, que fez o time da casa passar a frente pela primeira vez no jogo e abrir cinco pontos.

Evandro começou a forçar o saque e o Cuca até conseguiu diminuiu a vantagem para um ponto, mas no fim o Araguari forçou erros do time cearense e fechou o set em 25 a 20, empatando a partida.

No terceiro set, a equipe cearense voltou cometendo erros de saque e condução, e viu o Araguari abrir três pontos, até que os ataques de Nairton começaram a virar e recuperou a vantagem para o Cuca. As equipes continuaram se alternando em pontos até o fim do set, até que o Araguari acertou o bloqueio no fim do set e abriu uma vantagem para fechar em 25 a 20 novamente.

No quarto set, o Araguari continuou dominando nos bloqueios e chegou a abrir 7 a 4. Além das ações de bloqueio, o time da casa contava com uma grande atuação do oposto Guilherme Araújo, que virava praticamente todas as bolas para o time da casa, levando o placar para 17 a 12. Depois o time mineiro só administrou a vantagem e fechou o set por 25 a 21, levando o confronto para o terceiro jogo.

