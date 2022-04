Rede Cuca faz jogo decisivo contra Araguari por vaga na Superliga de vôlei

Se o time cearense vencer, garante vaga na elite do voleibol brasileiro; partida acontece neste domingo, 3, às 14 horas, com transmissão ao vivo do SporTV 2

O time de vôlei da Rede Cuca terá um duelo decisivo neste domingo, 3. A equipe enfrenta o Café Vasconcelos/Araguari/Ubevôlei-MG pelo jogo 2 da semifinal da Superliga B, e se vencer, garante vaga na final e o acesso à elite do voleibol nacional. A partida acontece às 14 horas, no ginásio General Mauro Brum Negreiros, em Araguari/MG. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

A fase semifinal é decidida em melhor de três, ou seja, quem vencer dois jogos se classifica. Como a Rede Cuca venceu o primeiro jogo, em Fortaleza, por 3 a 1, só precisa de mais um triunfo. Caso o Araguari vença o jogo 2, força um terceiro jogo decisivo, que será novamente em solo mineiro, pela equipe ter tido melhor campanha na primeira fase.

Com elenco 100% amador, o time cearense terminou a primeira fase na terceira colocação, com seis vitórias e três derrotas em nove jogos, mesma campanha do Araguari, que ficou à frente por ter vencido mais sets. Com uma campanha invicta dentro de casa, a Rede Cuca vai ter que buscar a classificação longe de seus domínios. Como visitante, foram cinco jogos, sendo duas vitórias e três derrotas.

O time viajou na manhã deste sábado, 2, e fez um último treino no período da tarde no local do jogo. Assim como na primeira partida, todo o elenco estará a disposição do técnico Tarcísio Coutinho.

"Nós esperamos ter a cabeça sempre erguida, vamos tentar jogar sempre com o placar à frente, para facilitar o nosso jogo, que aí a gente pode forçar um pouco mais e exigir do psicológico do adversário. A nossa equipe também tem a capacidade de se recuperar durante a partida, mas nós queremos entrar já para tentar definir logo nos três primeiros sets. A gente sabe que é difícil, mesmo a gente tendo vencido o primeiro jogo por 3 a 1, não foi um jogo fácil, mas os meninos estão preparados e nós esperamos sair com a vitória", disse o treinador.

Se o Cuca conquistar a vitória, a delegação já tem retorno previsto para Fortaleza na madrugada de segunda-feira, 4. Caso haja a necessidade de um jogo 3, a equipe permanece em Araguari, e fará a preparação em solo mineiro para a partida que será realizada na quarta-feira, 6.

O vencedor do duelo enfrenta o Suzano-SP na final, que venceu os dois primeiros jogos contra o Niterói-RJ na outra semifinal e foi o primeiro a garantir o acesso à Superliga.

