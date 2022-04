Rede Cuca viaja para jogo decisivo valendo acesso à Superliga

O time de vôlei da Rede Cuca viaja neste sábado, 2, pela manhã, para enfrentar o Café Vasconcelos/Araguari/Ubevôlei-MG pelo jogo 2 da semifinal da Superliga B no domingo, 3, às 14 horas. A partida acontece no ginásio General Mário Brum Negreiros, em Araguari/MG, cidade que fica próxima a Uberlândia.

A partida pode ser decisiva para o acesso do time cearense à Superliga, já que o Cuca venceu o primeiro jogo por 3 a 1 e só precisa de mais uma vitória para superar o adversário no melhor de três. Caso o Araguari vença, será disputado um terceiro duelo na próxima quarta-feira, novamente em Minas Gerais.

A equipe vem fazendo o trabalho de preparação para o jogo 2 desde quarta-feira, 30, e fará mais um treino na chegada à Araguari. Se a vaga na final — que também garante acesso — for concretizada, o time retorna à Fortaleza na madrugada de domingo para segunda-feira. Já se houver necessidade do terceiro jogo, o elenco fica na cidade se preparando de lá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Rede Cuca vence Araguari por 3 a 1 e abre vantagem na semifinal da Superliga B

Entenda como o time amador de vôlei da Rede Cuca está a uma vitória da Superliga

Com sucesso do time de vôlei, Rede Cuca projeta futuro em outros esportes coletivos

O técnico da equipe, Tarcísio Coutinho, destacou que o objetivo já é resolver logo neste domingo.

"A preparação foi boa, dentro do planejado, e a intenção é fechar esse playoff já no segundo jogo, para a gente voltar para casa e não ter que ficar a semana lá", projetou.

O treinador disse que a preparação foi a melhor possível e que o time treinou focado nas armas do adversário.

"Nós estudamos o adversário, o treinamento foi sempre baseado no que a equipe adversária vem fazendo. Eu acho que, dificilmente, eles irão mudar a postura deles, talvez mudem só o saque, sacando mais forçado, porque a forma que eles sacaram no jogo passado a gente conseguiu neutralizar. Nós ajustamos algumas jogadas da gente para diversificar mais o nosso poderio ofensivo, corrigimos o nosso sistema defensivo com possíveis situações que eles possam criar ofensivamente para a nossa equipe".

Por fim, Tarcísio destacou a força de seu elenco e a importância de ter um grupo qualificado.

"Como a gente não depende de um jogador, a gente tem um time, uma equipe, todos atacam e o nosso poderio ofensivo é muito bom, fica muito difícil deles fazerem uma marcação exata do que a gente vai fazer, porque a gente sempre está variando. A gente tem muitos atacantes bons e isso facilita o nosso jogo".

Tags