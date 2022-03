Com sucesso do time de vôlei, Rede Cuca projeta futuro em outros esportes coletivos

A presidente do Instituto Cuca, Kilvia Cristina, falou com o Esportes O POVO sobre o significado dessa campanha e explicou outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em outras modalidades

Com o time de vôlei da Rede Cuca a uma vitória de se qualificar para a Superliga Nacional, mesmo com um elenco 100% amador, o Esportes O POVO procurou a presidente do Instituto Cuca, Kilvia Cristina, para falar do significado dessa campanha e do trabalho que vem sendo feito na rede também em outros esportes.

Kilvia começou falando sobre a importância que os atuais resultados da equipe de voleibol têm para expor a Rede Cuca para a juventude de Fortaleza.

"A princípio, o resultado que nós estamos conquistando com esse projeto do voleibol masculino é mostrar para a juventude de Fortaleza que dentro da Rede Cuca, elas tem oportunidade para a transformação de suas vidas e realidades. E que com aquilo que é ofertado dentro da rede, seus sonhos podem se tornar realidade, porque aqui são dadas oportunidades em diversas áreas, seja no esporte, arte e cultura", celebrou.

A presidente destacou que o sucesso esportivo da Rede Cuca já existe há alguns anos nos esportes individuais, com diversas conquistas importantes em diferentes modalidades.

"A Rede Cuca já está em destaque nacional e internacional em vários esportes individuais: jiu-jitsu, taekwondo, natação, muay thai, MMA, skate, triatlo, e agora mais recentemente, nós fechamos uma parceria e entramos nos campeonatos de levantamento de peso olímpico, e no primeiro campeonato que nossos atletas participaram, de 11 competidores, conseguimos seis medalhas. No triatlo nós temos 18 atletas que sempre estão nos pódios das competições estaduais, nacionais e internacionais. No judô, nós qualificamos 12 atletas na seletiva nacional para o Campeonato Brasileiro. No taekwondo nós temos dois atletas na seleção brasileira. E não só como alunos da Rede Cuca, nós também temos atletas professores em todas essas categorias. Então nas modalidades individuais já temos muitos campeões e campeãs".

O vôlei masculino foi o primeiro case de sucesso da rede nos esportes coletivos, mas Kilvia destacou que nos próximos anos, nós veremos outras seleções do Cuca no cenário competitivo nacional e internacional.

"Um dos objetivos da rede é ampliar essas conquistas para as modalidades coletivas, além do voleibol masculino. Nós temo times de base no handebol feminino, no futsal masculino, no basquete, só que ainda são times de base. E nós estamos preparando esses atletas, para que eles possam, assim como os do vôlei, montar uma seleção para que eles possam disputar campeonatos".

Questionada se há a possibilidade de o time se vôlei ser profissionalizado com um possível acesso à Superliga, a presidente falou que o intuito da Rede Cuca é gerar oportunidades para que esses jovens possam ser vistos, e, quem sabe, serem contratados por algum time profissional.

"Ascender à Superliga, a elite do voleibol brasileiro, era um sonho que até alguns dias atrás era quase inatingível. Com as consecutivas vitórias do time, isso está parecendo que se tornará realidade. E manter esse trabalho é importante para a Rede Cuca e para a Prefeitura de Fortaleza. Mas o que a gente mais tem como objetivo é dar oportunidade para que estes atletas sejam vistos, conhecidos em todo o Brasil e fora dele, porque essas transmissões são feitas em todas as partes do mundo. É para que eles tenham seu trabalho visto, e, quem sabe, algum time possa contratá-los, compor uma seleção brasileira. Ou seja, a Rede Cuca tem essa função, de dar oportunidade e visibilidade ao talento da juventude", finalizou.

O time de vôlei da Rede Cuca venceu o jogo 1 da semifinal contra o Araguari-MG, e precisa de mais uma vitória para garantir o acesso à elite do voleibol. O jogo 2 acontece no próximo domingo, 3, às 14 horas, na casa do adversário.

