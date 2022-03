Mãozinha, do Fortaleza BC, é convocado para o Torneio de Enterradas do Jogo das Estrelas do NBB

A competição acontece no dia 18 de março, no Rio de Janeiro, às 22h20min, na Arena Carioca 1

O ala/pivô Mãozinha, do Fortaleza Basquete Cearense, foi convocado para o Torneio de Enterradas do Jogo das Estrelas do Novo Basquete Brasil (NBB). A competição acontece no dia 18 de março, no Rio de Janeiro, às 22h20min, na Arena Carioca 1.

João Marcello Pereira, o Mãozinha, participa pela primeira vez do torneio. Nesta temporada, o jogador tem médias de 13,1 pontos e 10,1 rebotes por jogo. O atleta de 21 anos foi contratado pelo Tricolor em dezembro de 2021. O ala/pivô se destacou em 2018 após ser MVP (melhor jogador) pelo Maringá na LDB, o principal campeonato de base de basquete do Brasil.

O Torneio de Enterradas é uma das grandes atrações do Jogo das Estrelas, que ocorre em 19 de março. Desde 2018, o campeonato tem um novo formato e o número de participantes passou de quatro para oito. Com rodadas eliminatórias de 1 x 1 (quartas de final, semifinal e final), os atletas fazem uma enterrada para avançar de fase.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza Basquete Cearense domina e derrota o Mogi por 82 a 75 no NBB

Ceará sedia a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê

Fortaleza fecha parceria com dupla do vôlei de praia, Rebecca e Talita, e mira ciclo olímpico

Além do atleta do Fortaleza BC, a lista conta com Wesley Mogi (Mogi Basquete), atual campeão do torneio. Estarão presentes também Alex Dória (São Paulo), Bruno Caboclo (São Paulo), Túlio da Silva (Flamengo), Renan Lenz (123 Minas), Serjão (Cerrado Basquete) e Camargo (Pato Basquete).

Confira todos os campeões do Torneio de Enterradas:

Júlio Toledo (Araraquara) - 2009

Rafael Mineiro (São José) - 2010

Jordan Burguer (Minas TC) - 2011

Gui Deodato (Bauru Basket) - 2012

Gui Deodato (Bauru Basket) - 2013

Devon Hardin (Basquete Cearense) - 2014

Coimbra (Franca) - 2015

Mogi (Paulistano/Corpore) - 2016

Corderro Bennett (EC Pinheiros) - 2017

Gui Bento (EC Pinheiros) - 2018

Mogi (Botafogo) - 2019

Mogi (Mogi Basquete) - 2020



Tags