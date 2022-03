Ceará sedia a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê

O evento será aberto ao público com exigência do comprovante de vacinação contra Covid-19 e uso de máscara, conforme decreto estadual

O Ceará recebe a primeira etapa classificatória do Campeonato Brasileiro Interclubes de Karatê. A competição acontece entre os dias 9 a 13 de março na cidade de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza.

A disputa reúne representantes de quase todos os Estados e do Distrito Federal. Serão distribuídas mil medalhas, divididas entre Kata e Kumite. O primeiro é uma sequência de movimentos de ataque e defesa que tem o objetivo de proporcionar aprendizado e experiência de luta. Já o Kumite é o próprio combate.

O Brasil é o atual campeão Sul-Americano e Pan-Americano. O país foi representado em três finais nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, com Valéria Kumizaki, campeã no Kumite até 55 kg e prata, com Douglas Brose, até 60 kg e Hernani Veríssimo, até 75 kg.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente da Federação Brasileira de Karatê (FKT), Luiz Carlos Cardoso Junior, ressalta que o Estado foi escolhido pela tradição na modalidade. Breno Mateus, Karla Rebeca, Thais Rodrigues, Rayol Mendes e Fernando Mendes são atletas locais com premiações nacionais e internacionais.

Sobre o assunto Ucrânia confirma participação nos Jogos Paralímpicos de Inverno; russos são autorizados a competir

Veja quem são os esportistas ucranianos que aderiram à guerra Rússia-Ucrânia

Fortaleza BC fecha parceria com CFO e levará o nome do complexo na identidade

“O Ceará tem muitas chances de conseguir medalhas. Através de regulamentos que oportunizam todos a participarem de eventos, etapas classificatórias e finais do Brasileiro e de Seletivas Nacionais fomentam o intercâmbio e, consequentemente, o desenvolvimento técnico que resulta em melhores resultados”, ressalta o presidente.

Na disputa individual por uma vaga na decisão, os atletas passam por cinco etapas classificatórias em Belém, Cuiabá, Belo Horizonte, Londrina e Aracajú. Na competição coletiva, cada Estado terá uma equipe.

O evento será aberto ao público. De acordo com decreto estadual, é necessário apresentar comprovante de vacinação da 3ª dose contra Covid-19. O uso de máscara é obrigatório.



Serviço:

Evento: 1ª Etapa Final do Campeonato Brasileiro Interclubes de Karatê

Horários: De 9 a 13 de outubro / 9 horas

Local: Centro de Treinamento Karate do Brasil – Av. Ulisses Guimarães Nº 100 Iparana – Caucaia/Ceará.



Tags