Fortaleza fecha parceria com dupla do vôlei de praia, Rebecca e Talita, e mira ciclo olímpico

A dupla é líder do ranking brasileiro de vôlei de praia feminino e já conquistou duas etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

O Fortaleza fechou parceria com a dupla Rebecca e Talita, do vôlei de praia. O acordo com as atletas é válido para o período de ciclo olímpico. O objetivo é que as jogadoras representem o Leão em competições mundiais e conquistem uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A dupla é líder do ranking brasileiro de vôlei de praia feminino. Rebecca e Talita atuam juntas desde setembro de 2021. Elas já conquistaram duas etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e são as atuais vice-campeãs brasileiras. Neste ano, disputarão o Circuito Mundial, o Campeonato Mundial e o Circuito Brasileiro.

A cearense Rebecca, quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, comemorou a chegada ao clube. “Eu tenho muito orgulho do meu estado e de ser nordestina. E sinto ainda mais orgulho de a partir de agora levar o escudo do Fortaleza para os quatro cantos do mundo, para o Brasil inteiro. A gente, que mora em Fortaleza, acompanha de perto tudo o que o clube tem feito nos últimos anos, como o futebol tem sido vitorioso, a chegada em outras modalidades. Espero que a gente possa trazer cada vez mais visibilidade para Fortaleza, para o Nordeste. Estou feliz demais”, frisou.

Natural de Fortaleza, Rebecca iniciou a vida esportiva no vôlei de quadra. Foi campeã brasileira, ao lado de Ana Patrícia, em 2020. Talita é uma das jogadoras mais vencedoras em atividade no vôlei de praia mundial. A sul-mato-grossense acumula vários títulos, como o tetracampeonato brasileiro (2009, 2015, 2016 e 2017) e o tricampeonato do Circuito Mundial (2013, 2015 e 2017).

Com três participações olímpicas no currículo (Pequim, Londres e Rio de Janeiro), Talita destacou a importância da parceria. “Sempre gosto de destacar que o segredo do sucesso é estarmos cercadas de parceiros que vão nos ajudar em nossa trajetória, na construção do nosso trabalho, do nosso time. E ter um clube como o Fortaleza do nosso lado é incrível, fundamental para ficarmos mais fortes em nossa caminhada até o objetivo maior, que é Paris”, afirmou.

Roberto Moreira, Diretor de Esportes olímpicos e amadores do Fortaleza, ressalta a importância da ampliação de modalidades esportivas olímpicas no clube. “A Rebecca participou das últimas duas olimpíadas e agora junto com a Talita estão em primeiro lugar no ranking brasileiro de vôlei de praia feminino e são ‘top five’ do ranking mundial, buscando mais uma vaga nas olimpíadas, desta vez para Paris 2024. Então fechamos por todo o ciclo olímpico, que vai até dezembro de 2024 e o Fortaleza Esporte Clube vai fazer esse investimento buscando abrir mais ainda o leque de esportes olímpicos”, destaca.



