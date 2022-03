Fortaleza Basquete Cearense domina e derrota o Mogi por 82 a 75 no NBB

Em confronto direto pela zona de classificação para os playoffs do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense contou com as ótimas atuações da dupla Holloway e Matheus Eugeniusz para derrotar o Mogi por 82 a 75, na noite desta sexta-feira, 4, no Centro de Formação Olímpica. Com o triunfo, o Carcalaion chega aos 33 pontos, assumindo a 11ª posição e igualando-se a outras três equipes na tabela.

O Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras na próxima quinta-feira, 10, para encarar o Paulistano, em São Paulo, no ginásio Antônio Prado Júnior, às 19h30min, pela 18ª rodada do NBB.

O jogo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro quarto foi de equilíbrio entre as equipes, com placar empatado em 18 a 18. Do lado do FBC, Holloway iniciou a partida chamando a responsabilidade para si, convertendo todos os 11 pontos que tentou, além de conquistar 3 rebotes, tornando-se responsável por 61% das cestas do Carcalaion. Matheus Eugeniusz também teve boa participação com cinco pontos convertidos.

O time cearense voltou para o segundo quarto com um ritmo de jogo mais intenso, chegando a abrir seis pontos de vantagem nos primeiros quatro minutos. O Mogi, no entanto, após pedido de parada técnica, se restabeleceu no confronto e voltou a equilibrar a partida, principalmente pelas bolas de três feitas por Fabrício. A reação dos paulistas não foi suficiente para segurar o ímpeto do FBC, que finalizou os primeiros 20 minutos com triunfo no placar por 43 a 37.

Diferente de outros jogos em que o Carcalaion retornava para os últimos dois quartos desligado, diante do Mogi foi diferente e o Fortaleza Basquete Cearense seguiu se impondo tecnicamente dentro de quadra. Assim como no primeiro tempo, Holloway e Eugeniusz mantiveram-se como os grandes destaques da equipe cearense, sobretudo pela performance individual do camisa seis. Em 10 minutos como titular, o ala-armador marcou 15 pontos, pegou 5 rebotes, deu duas assistências e roubou duas bolas. Mesmo superior, os comandados de Alberto Bial não conseguiram disparar e a vantagem seguiu em seis pontos: 64 a 58.

O último e decisivo quarto foi de tensão para o FBC. O Mogi, apesar de cometer mais erros nas conclusões dos ataques, passou a pressionar o clube cearense, mantendo em quatro pontos a diferença do placar durante boa parte dos dez minutos finais. Com dois minutos restantes, no entanto, o Carcalion voltou a ter o domínio do duelo e não deu brechas para uma possível virada do adversário, garantindo a importante vitória.