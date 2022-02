Bicampeão olímpico de hipismo é suspenso após agredir cavalo durante treino

O neozelandês Mark Todd, bicampeão olímpico de hipismo, foi suspenso da categoria após ser flagrado agredindo um cavalo durante um treino no Reino Unido.

A punição veio após um vídeo do momento circular nas redes sociais durante o último final de semana. Nas imagens, o atleta de 65 anos aparece batendo no animal com um galho para fazê-lo entrar na água.

Sobre o assunto Atleta russa reclama de refeição servida nas Olímpiadas de Inverno: "Impossível de comer"

Do coma ao pódio: atleta estadunidense ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Inverno

Cearense Michel Macedo não completa prova e fica sem classificação oficial nas Olimpíadas de Inverno

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta quarta-feira, 16, a Autoridade Britânica de Cavalos de Corrida (BHA, em inglês) emitiu uma nota anunciando a suspensão de Mark. Com a decisão, o neozelandês fica proibido de disputar em solo britânico ou internacional até que as investigações sejam concluídas.

"O presidente do Independent Judicial Panel da British Racing aprovou hoje um pedido do BHA de que uma suspensão provisória deve ser colocada na licença de treinamento de Sir Mark Todd após o surgimento no fim de semana de um vídeo mostrando-o batendo em um cavalo com o que parece seja uma filial", dizia a nota.

Veja o vídeo da agressão:

This, from Sir Mark Todd, is absolutely disgusting.



This is not the behaviour of someone knighted for services to Equestrian Sport pic.twitter.com/fRIa5D27cy — Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) February 12, 2022

Atualmente, Mark treina cavalos de corrida em em Wiltshire, na Grã-Bretanha. Após o ocorrido, o bicampeão emitiu um pedido de desculpas ao cavalo e aos envolvidos.

“Acredito que este é um dos principais atributos, juntamente com uma grande empatia com os animais, que me permitiu ter uma longa e bem-sucedida carreira no hipismo. Estou muito decepcionado comigo mesmo por não ter aderido a isso neste caso", afirmou o atleta.

Mark Todd conquistou dois ouros nas competições individuais nas Olimpíadas de Los Angeles, de 1984, e Seul, de 1988. Em 2012, ele ganhou o bronze na disputa de grupos nas Olimpíadas de Londres.

Tags