Do coma ao pódio: atleta estadunidense ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Inverno

Os Jogos Olímpicos estão repletos de atletas com histórias inspiradoras e de superação. E a edição deste ano das Olimpíadas de Inverno, sediada em Pequim, na China, não é diferente. Colby Stevenson conquistou a medalha de prata na madrugada desta quarta-feira, 9, no Big Air do esqui estilo livre, cinco anos depois de ter sofrido um grave acidente que o deixou em coma.

Em 8 de maio de 2016, o atleta norte-americano voltava de uma competição em Idaho, nos Estados Unidos, e cochilou enquanto estava dirigindo. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu com um paredão de pedra. Então com 18 anos de idade, Colby apresentou 30 fraturas no crânio, teve o pescoço comprimido e ossos do rosto e costelas quebrados. Depois de ter sido resgatado por uma equipe de socorristas, o atleta foi levado para uma unidade de saúde e chegou a ficar em coma por alguns dias.

Stevenson afirmou que durante o período em que esteve hospitalizado pensou em várias manobras que poderia fazer quando retornasse. E apesar da gravidade das suas multiplas lesões corporais, o esquiador fez o improvável e voltou a competir oito meses depois do acidente.

"Voltar a competir depois de tudo o que passei foi uma experiência louca. Para retornar ao esporte, precisei atentar às pequenas cosias da vida e perceber que esquiar é uma oportunidade incrível", declarou o atleta medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

O pódio foi completo pelo norueguês Birk Rudd, que levou o ouro com 187,75 pontos, e o sueco Henrik Herlaut, com 181,00. Colby Stevenson obteve 183 pontos. No próximo dia 14, o americano disputará as qualificatórias de outra modalidade, o slopestyle.

