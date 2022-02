Atleta russa reclama de refeição servida nas Olímpiadas de Inverno: "Impossível de comer"

Em postagens no Instagram, Valéria disse que chora todos os dias e reclamou da alimentação

A biatleta russa Valeria Vasnetsova, escalada para os Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, na China, compartilhou nas redes sociais nas última quinta-feira, 3, uma foto da marmita que ela havia recebido nos últimos dias e reclamou da refeição.

Segundo Valeria, a comida é "impossível de comer". A atleta está em um hotel reservado a pessoas em quarentena quarentena após testar positivo para a Covid-19. As informações são do portal UOL.

Em postagens no Instagram, ela disse que chora todos os dias e reclamou da alimentação que estavam entregando para ela.

"Meu estômago dói, estou muito pálida e tenho olheiras enormes nos olhos. Só quero que isso acabe. Choro todos os dias. Estou muito cansada", escreveu a atleta na legenda da foto publicada na rede social.

De acordo com Valeria, a comida da foto foi servido a ela por cinco dias seguidos, no almoço, janta e até no café da manhã.

Após a repercussão, um porta-voz da delegação da Rússia nos Jogos Olímpicos informou que houve mudança no cardápio, que a alimentação melhorou e foram adicionados novos itens ao cardápio.

