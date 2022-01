Cearense Amandinha é eleita a melhor jogadora de futsal do mundo pela 8ª vez

A cearense Amandinha foi eleita pela oitava vez a melhor jogadora de futsal do mundo. Em premiação promovida pelo site italiano Futsal Planet, a atleta faturou o oitavo troféu nesta terça-feira, 18.

Além dela, também haviam sido indicadas na modalidade as brasileiras Emilly (Burela-ESP), Luana Moura (Taboão da Serra) e Miúda e também a portuguesa Janice Silva, a espanhola Peque, a iraniana Malmoli, a italiana Taty e a italo-brasileira Renata.

Amandinha é a maior vencedora do prêmio, tendo conquistado oito troféus, de maneira consecutiva, entre os anos de 2014 e 2021. Atualmente ela joga no Torreblanca, da Espanha. Ela chegou ao time espanhol após encerrar vínculo de cinco anos com as Leoas da Serra. No time catarinense, ela conquistou 23 títulos e marcou 157 gols em 161 jogos.

Na sua conta do instagram, a atleta comemorou o troféu conquistado. "8 vezes melhor jogadora de futsal do mundo. Parece mentira mas não é… Gratidão sempre a Deus, minha família, meus amigos, e a vocês que torcem por mim, por toda força diária. 2021 foi um ano que me reinventei bastante e que mais me tirou da zona de conforto. Foram 44 gols, 5 títulos, 1 vice, muito trabalho, muita entrega e novamente muita constância. Sigo em busca da minha melhor versão diariamente, porque pra mim é sempre uma honra disputar com tantas jogadoras craques no qual sou fã e que são tão merecedoras quanto eu de estarem nessa lista", escreveu.



