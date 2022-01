Flamengo anuncia renovação de contrato com meia Arrascaeta até o fim de 2026

Um dos principais jogadores do rubro-negro, uruguaio renovou com clube carioca por quatro temporadas

Em publicação nas redes sociais, o Flamengo anunciou, na manhã desta terça-feira, 18, a renovação de contrato com o meio-campista De Arrascaeta até dezembro de 2026. O Rubro-Negro vai adquirir metade dos direitos econômicos que pertencem ao Defensor-URU. O pagamento ao clube uruguaio era uma condição para a renovação. Agora, os rubro-negros terão que pagar o restante dos direitos caso o meia conquiste metas individuais e coletivas previstas em contrato.

Desde que foi contratado, em 2019, o uruguaio tem sido peça fundamental na equipe carioca. Apesar do pouco tempo no Rio de Janeiro, Arrascaeta já conquistou uma Libertadores, dois Brasileirões, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Cariocas.

Na última temporada, porém, o jogador sofreu com lesões e prejudicou o Flamengo nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O jogador até conseguiu se recuperar a tempo da final da Libertadores e, inclusive, deu assistência para o tento de Gabigol. Contudo, o Palmeiras se sagrou campeão.

Além da renovação de Arrascaeta, o Flamengo contratou o meio-campista Thiago Maia em definitivo. A diretoria do time vem buscando iniciar uma reformulação do elenco. A meta é rejuvenescer o grupo visando a temporada de 2023.

Agora, sob comando do novo técnico Paulo Sousa, o Rubro-Negro se prepara para a estreia no Estadual. O primeiro compromisso será contra a Portuguesa-RJ, no dia 26 de janeiro, às 21h35min.

