Cearense Lucas Rabelo é campeão da 1ª etapa do Circuito Nacional de Skate Steet

Atual vice-campeão mundial do Super Crown de Jacksonville, nos Estados Unidos, e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, na Colômbia, o cearense Lucas Rabelo teve mais uma conquista neste domingo, 16. O skatista de 22 anos brilhou nas manobras e foi campeão da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Skate Street (STU), realizado em Criciúma (SC).

Considerado favorito ao título no Masculino, Lucas dominou a etapa e chegou à última volta da final com o primeiro lugar garantido. Logo na primeira tentativa, o atleta de Fortaleza realizou uma manobra que levantou o público e conseguiu nota 8,81, a maior pontuação do fim de semana.

Com a vitória garantida, Rabelo se arriscou com manobras difíceis na última tentativa, mas não conseguiu completa-las e encerrou a disputa com 23,33 pontos. Wilton Souza (2º lugar) e Eduardo Neves (3º lugar) completaram o pódio.

