Cearense Lucas Rabelo é ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali

O atleta de Fortaleza conquistou o título do skate street e assegurou uma vaga direta para os Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, no Chile, assim como a brasileira Pâmela Rosa

O cearense Lucas Rabelo, de 22 anos, brilhou nas manobras e conquistou a medalha de ouro do skate street nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, nesta sexta-feira, 26, na Colômbia. O atleta de Fortaleza ficou com 29.12 pontos no total e assegurou o lugar mais alto do pódio. O peruano Angelo Caro ficou com a prata, enquanto o colombiano Juan Carlon Polania ganhou o bronze.

Rabelo não teve um bom início de prova na final. Nas duas primeiras voltas, o cearense fez manobras com alto grau de dificuldade e, apesar de alguns erros, totalizou 8.68 pontos, ficando na sexta colocação. O brasileiro, então, decidiu trocar de skate e logo na primeira tentativa com o novo equipamento conseguiu tirar um 7.35, assumindo a liderança.

Lucas conseguiu manter o bom desempenho e seguiu somando notas altas. O atleta fez uma volta de 8.71 — a maior nota do evento — e depois uma de 8.64, pontuações que garantiram o ouro e também uma vaga direta para os Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, no Chile.

Foi a segunda vez neste ano que Rabelo venceu um título internacional. Em outubro, o skatista foi campeão do CPH Open, disputado na Dinamarca. Semanas antes de embarcar para o Pan-Americano Júnior de Cali, o cearense foi vice-campeão mundial, no dia 14 de novembro, em Jacksonville, na Flórida (EUA).



