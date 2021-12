Cearense Lucas Rabelo conquista título do STU Open Rio no Skate Street

O vice-campeão mundial se destacou nas manobras e alcançou a maior nota do evento

O cearense Lucas Rabelo foi campeão, na modalidade Skate Street, do STU Open Rio, realizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo, 5. O skatista faturou a nota mais alta da competição, com 9,62 em uma das manobras.



Rabelo tinha se classificado em segundo lugar, nas semifinais, com 20.26 pontos, atrás de Eduardo Neves, com 20.33. Eduardo Neves, o Dudu, e João Lucas Alves, o Xuxu, completaram o pódio da última competição do ano válida pelo ranking da Confederação Brasileira de Skate.



O skatista ressaltou o bom momento e a importância de competir em casa. "Eu venho de um ano maravilhoso, e quando eu fiquei sabendo que teria essa etapa no Brasil, no Rio de Janeiro, na minha casa, eu senti que precisava realmente focar nisso. Queria poder finalizar o ano com chave de ouro", falou em entrevista ao SporTV.



Lucas Rabelo liderou a primeira parte da competição, com 8,34. Nas duas primeiras voltas, os skatistas têm um minuto para realizar uma sequência de manobras. O cearense manteve a liderança após as quatro séries de manobras, ao somar 24,31.



Na última parte da prova, composta por uma volta de um minuto e uma rodada de manobras, Xuxu aumentou sua nota. Mas, não foi o suficiente para tirar o título de Lucas Rabelo.