Após jogo histórico, Fortaleza BC visita o Brasília no último jogo do 1º turno

O Fortaleza Basquete Cearense entra em quadra nesta terça-feira, 11, para sua última partida do primeiro turno do NBB. O adversário será o Brasília, que é o lanterna da competição, com apenas duas vitórias. O jogo acontece às 20 horas, na Arena BRB Nilson Nelson, na capital federal, com transmissão do YouTube e do Facebook do NBB.

O Carcalaion vem de uma vitória heróica no confronto direto contra o Cerrado-DF, em um jogo com quatro prorrogações e mais de três horas de duração. Com o resultado, o Tricolor saltou para a 11ª colocação e pode encerrar o turno na zona de playoffs se vencer o Brasília.

O time de Alberto Bial fez um treino recuperativo na tarde dessa terça-feira, 10, e está pronto para o próximo desafio. O clube segue com as ausências de Felipe Ribeiro, Suallison e Granberry, que testaram positivo para Covid-19 e não viajaram com o grupo.

O armador Davi Rosetto falou um pouco sobre a importância do jogo contra o Brasília, destacando a importância da última vitória, mas que o Carcalaion viajou para buscar dois triunfos.

"Vindo de uma grande vitória depois de quatro prorrogações, isso é algo que aumenta o astral da equipe, que dá mais confiança. Mas a gente veio para Brasília para vencer dois jogos, e não apenas um, e essa vitória é de extrema importância para as nossas pretensões no campeonato. A gente sabe que o Brasília não vem fazendo uma boa temporada, mas tem jogadores muito talentosos, que se estiverem em um dia bom e o time tiver encaixado, pode tornar o jogo duríssimo. Então é usar essa confiança que a gente vem trazendo do último jogo e procurar mais uma vitória e nosso crescimento no campeonato".

