Alberto Bial e elenco comentam vitória histórica do Fortaleza BC: "Nunca tinha visto"

O Fortaleza Basquete Cearense conquistou, neste domingo, 9, sua primeira vitória fora de casa na temporada 2021/2022 no NBB, no confronto direto diante do Cerrado-DF, por 126 a 122. E foi um triunfo histórico, com direito a quatro prorrogações e mais de três horas de duração.

Após a partida, o armador Davi Rosetto, que foi um dos cestinhas da partida, com 31 pontos, deu entrevista falando que nunca tinha visto um jogo com quatro prorrogações, e sequer jogado.

"Confesso que nunca tinha visto, muito menos tinha jogado, mas mostra o equilíbrio de duas equipes que vinham com mesma campanha, de cinco vitórias e nove derrotas, que sabiam da importância do confronto direto, e esporte é isso, superação, o jogo às vezes acaba não ficando tão bonito, mas você continua correndo atrás para superar a adversidade".

O ala Pedro Teruel destacou a superação da equipe e os problemas que o elenco tem enfrentado nas últimas semanas, inclusive com alguns desfalques importantes.

"Um jogo de superação total. Só a gente sabe o que a gente veio passando com Covid, com gripe. Nossa equipe está de parabéns, foram quatro prorrogações e todo mundo se doou de coração e conseguimos uma vitória histórica para coroar nosso trabalho. Uma baita vitória e vamos para mais uma aqui em Brasília".

Já o treinador Alberto Bial, parabenizou o elenco e disse que essa foi uma partida única em seus 51 anos no basquetebol.

"Quando a gente vive um jogo como esse, com quatro prorrogações, vindo de uma derrota dura e de inúmeras dificuldades, o que acontece é muito mérito dos jogadores, que fizeram uma exibição, que eu considero na minha carreira de técnico, única".

Finalizando, o técnico demonstrou gratidão e disse que sempre vai lembrar dessa vitória: "Essa vitória pra mim é de uma satisfação, de uma felicidade, que nos dá muita força para o prosseguimento dessa jornada tão dura, mas foi uma vitória que nunca mais vai sair do meu coração e da minha memória. Tem muitos valores intrínsecos a ela, e eu sou muito grato".

O Fortaleza Basquete Cearense volta a quadra nesta terça-feira, 11, às 20 horas, diante do Brasília.

