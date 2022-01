NBB: Fortaleza BC perde para o Franca e encerra sequência de vitórias jogando em casa

Desfalcado de três atletas que testaram positivo para Covid-19, Carcalaion sucumbe diante do líder do NBB, é derrotado por 110 a 64 e encerra sequência de quatro vitórias atuando no CFO

O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) entrou em quadra na noite desta quarta-feira, 5, para enfrentar o Franca, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), pela temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). Apesar do apoio da torcida e da sequência de quatro vitórias jogando dentro de casa, o Carcalaion sofreu com desfalques e foi derrotado pela equipe paulista por 110 a 64.

Desfalcado dos alas Felipe Ribeiro e Sualisson, e do pivô Richard Granberry, o Fortaleza BC teve bastante dificuldade durante o duelo e foi dominado pela equipe visitante nos quatro períodos do confronto. O Carcalaion forçou jogadas de ataque, mas não teve êxito nos arremessos e teve dificuldades para impedir as jogadas de ataque do time visitante. Do outro lado, o Franca teve alto índice de eficiência e contou com noite inspirada de Lucas Mariano, cestinha da partida com 29 pontos, para vencer.

Diante do amplo domínio do Franca durante o duelo, o ala Pedro Teruel ressaltou que os desfalques e ausência treinos durante a semana provocados por um surto de gripe no elenco leonino atrapalhou o desempenho da equipe, mas se mostrou confiante na recuperação do Carcalaion na sequencia da temporada.

"Foi uma derrota muito difícil. Sabemos do poder do Franca. Tivemos sete jogadores com influenza, três estão com Covid-19. Não conseguimos treinar nos últimos dez dias, tem jogador que estava doente, não treinou e veio apenas para o jogo e isso reflete no placar. Mesmo assim, pedimos desculpas ao torcedor. Esse foi um jogo para esquecer, mas acreditamos que ainda podemos ir ao Super 8 se vencermos os próximos dois jogos fora de casa. Recuperando os jogadores, acredito que vamos muito fortes para Brasilía", disse o atleta após o término da partida.

Com parciais de 13 a 18 no primeiro quarto e 16 a 26 no segundo, o Carcalaion foi para o intervalo com 15 pontos de desvantagem: 44 a 29. Na etapa final, a equipe visitante seguiu melhor no confronto e venceu o terceiro e o quarto período com parciais de 31 a 19 e 35 a 16, respectivamente.

Com o resultado, a equipe tricolor chegou à nona derrota em 14 jogos disputados na competição e ocupa a décima posição na tabela de classificação, com apenas 35,7% de aproveitamento. Já o Francasegue na liderança da Liga, com 100% de aproveitamento. O escrete paulista soma 15 vitórias em 15 partidas.



O Carcalaion volta à quadra no próximo domingo, 9, quando enfrenta o Cerrado Basquete-DF, no ginásio Asceb, em Brasília (DF). Já a equipe paulista recebe o São Paulo no sábado, 8, às 16h10min, no ginásio Pedrocão, em Franca (SP).

