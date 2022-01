Fortaleza BC visita o Cerrado-DF em busca da primeira vitória fora de casa no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense volta a quadra neste domingo, 9, quando visita o Cerrado Basquete no penúltimo jogo do primeiro turno do NBB 2021/2022. A partida acontece no ginásio da Asceb, em Brasília, às 18 horas. O jogo não terá transmissão com imagens.

Vindo de uma dolorosa derrota contra o líder Franca, por 110 a 64, o Tricolor ainda conta com ausências importantes para a partida. Desfalques no jogo passado por testarem positivo para Covid-19, Felipe Ribeiro, Suallison e Granberry seguem fazendo quarentena e não viajaram para a capital federal.

O duelo será um confronto direto na briga por vaga nos playoffs. O Cerrado é o 12º colocado e o Fortaleza vem logo em seguida, em 13º, ambos com cinco vitórias em 14 jogos. Uma vitória do time cearense o coloca na zona de classificação à próxima fase.

Em sonora divulgada pela assessoria, o técnico Alberto Bial falou um pouco sobre os problemas que o time teve com a gripe e os casos de Covid-19 confirmados, mas destacou o poder de reação do elenco.

"É uma viagem que, apesar das enormes dificuldades e obstáculos que a gente está enfrentando por conta da gripe e do vírus da Covid-19, que tem assolado a nossa equipe com quase 100% dos atletas atingidos em algum momento, mas é um time que tem a capacidade de reação muito grande, e depois desse último treino, eu fiquei muito confiante".

Sobre o confronto diante do Cerrado, Bial citou que o Carcalaion precisa ter uma marcação eficiente para poder conseguir um bom resultado em Brasília.

"Eu penso que se a gente conseguir fazer uma marcação mais efetiva, com o time jogando aquilo que sabe, com as variações na defesa, a gente pode almejar e conquistar esse resultado que nos deixaria bem lá no miolo da tabela, e seria muito bom para ir para última rodada (do primeiro turno) com muita confiança e moral".

Após a partida, o Tricolor segue na capital federal para enfrentar o Brasília Basquete, na terça-feira, 11, encerrando o primeiro turno do NBB.

