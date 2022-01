Fortaleza BC encara o líder Franca buscando se consolidar na zona de playoffs

O Fortaleza Basquete Cearense volta à quadra nesta quarta-feira, 5, em um duelo bem complicado. O clube vai enfrentar o líder Franca, única equipe que venceu todos os seus jogos do NBB. A partida acontece no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, às 20h45min, e terá transmissão do YouTube e Facebook do NBB.

Para superar o time paulista, o Carcalaion conta com o bom momento em casa, em que a equipe vem de quatro triunfos consecutivos, além da vitória por W.O contra o Rio Claro, em partida que deveria acontecer na última segunda-feira, 3, mas foi suspensa por conta de casos de Covid-19 no clube rioclarense.

No entanto, o Tricolor deve ter algumas ausências para a partida. O técnico Alberto Bial classificou a vitória por W.O contra o Rio Claro como um "presente de ano novo", já que ele teria dificuldades de montar o time por conta de algumas ausências.

"Nós também estamos com vários problemas. Estamos com um atleta positivado de Covid-19, mas também temos outros problemas de contusão, influenza, e teríamos muita dificuldade para realizar esse jogo de segunda-feira".

O clube preferiu não divulgar os nomes, mas três atletas devem estar indisponíveis para a partida contra o Franca.

Uma vitória nesta quarta-feira pode colocar o clube cearense na nona colocação, lugar que o deixaria em uma boa posição na disputa por playoffs. O Franca lidera a Liga de forma isolada, com 14 vitórias em 14 jogos, dois triunfos a mais que o Flamengo, segundo colocado.

O presidente do Fortaleza Basquete Cearense, Thális Braga, falou ao Esportes O POVO das dificuldades da partida, mas que a equipe está preparada e deve fazer um bom jogo.

"A equipe vem se preparando bem, nesse fim de ano a gente teve uma pausa muito rápida. A equipe treinou no dia 1º, vem treinando essa semana e a gente espera fazer um grande jogo contra uma grande equipe, não é a toa que está na liderança de forma invicta, mas a gente espera fazer, contra eles, um grande jogo e começar 2022 conquistando os resultados que a gente precisa para carimbar uma vaga aos playoffs, que é a nossa principal meta para a temporada".

Os ingressos para a partida já estão sendo vendidos na bilheteria virtual, com preços variando entre R$ 10 e R$ 100. Sócios do Fortaleza podem fazer check-in no site do clube sem nenhum custo extra. Para ter acesso ao ginásio, é necessário apresentar o passaporte da vacina contra a Covid-19 e estar com máscara N-95, pff2 ou cirúrgica.

