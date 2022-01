Fortaleza BC inicia check-in e venda de ingressos para o confronto diante do Franca

O Carcalaion enfrenta a equipe paulista na quarta-feira, 5, às 20h45min, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO)

O Fortaleza Basquete Cearense iniciou nesta segunda-feira, 3, o check-in para os sócios-torcedores e também as vendas de ingressos para o confronto diante do Franca-SP, que acontece quarta-feira, 5, às 20h45min, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), ao lado da Arena Castelão.

Para ter acesso ao ginásio, é preciso fazer o cadastro do Cartão de Vacinação ou ter a confirmação do Vacine Já constando o prazo decorrido de 15 dias após a segunda dose ou a dose única da vacina anti-covid. Crianças menores de 12 anos terão entrada gratuita para os setores de arquibancada e cadeira premium sob a necessidade de apresentar um documento oficial que comprove a idade.

Com o cancelamento do confronto contra o Rio Claro-SP, que estava com casos de Covid-19 no time e pediu W.O especial ao NBB, o Fortaleza Basquete Cearense terá treinos nesta segunda, 3, e também na terça-feira, 4, visando a partida contra o líder Franca-SP, único time que está invicto na competição. Atuando dentro de casa, o Carcalaion soma quatro vitórias consecutivas.

Valores dos ingressos:

Superior: R$ 20 inteira e R$ 10 meia



Premium: R$ 60 inteira e R$ 30 meia



Área Vip: R$ 100 inteira e R$ 50 meia



Local das vendas dos ingressos:

Lojas Leão 1918

Site Bilheteria Virtual

