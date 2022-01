Com cancelamento de jogo, Fortaleza BC foca em preparação para enfrentar o Franca

Com o cancelamento do confronto contra o Rio Claro-SP, que estava com casos de Covid-19 no time e pediu W.O especial ao NBB, o Fortaleza Basquete Cearense terá treinos nessa segunda e terça-feira, 3 e 4, visando a partida contra o líder Franca-SP, único time que está invicto na competição.

Com o W.O especial, a partida contra o Rio Claro ficará definida como 20 a 0 para o Carcalaion, que entra no bolo de equipes com cinco vitórias e se coloca de vez na briga por playoffs.

Para superar o líder Franca, o Fortaleza Basquete Cearense conta com a força em casa, já que a equipe vem de quatro vitórias seguidas dentro do Centro de Formação Olímpica (CFO), contra Caxias do Sul-RS, União Corinthians-RS, Paulistano-SP e Corinthians-SP.

O clube treina na tarde desta segunda-feira, 3, às 16h, no ginásio do CFO, e também tem atividades previstas para esta terça. O time ainda vai divulgar informações sobre check-ins e venda de ingressos para a partida.

O jogo contra o Franca acontece na próxima quarta-feira, 5, às 20h45min, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

