Fortaleza Basquete Cearense encerra o ano com dois duelos complicados fora de casa

O Fortaleza Basquete Cearense viaja neste sábado, 18, para seus últimos dois compromissos do ano pelo NBB. O clube enfrenta o Minas-MG, no domingo, 19, e o Flamengo-RJ, na terça-feira, 21, antes da pausa para as festas de fim de ano, ambos fora de casa.

O Minas e o Flamengo são, respectivamente, 3º e 2º colocados na tabela, ambos com 20 pontos, nove vitórias e duas derrotas na temporada, atrás apenas do Franca-SP, que foi a única equipe que venceu todos as suas partidas.

Já o Carcalaion vem em campanha de recuperação depois de vencer Paulistano e Corinthians. São quatro vitórias seguidas dentro de casa, e agora o clube busca o seu primeiro triunfo longe da capital cearense. O Tricolor ocupa a 12ª colocação com 14 pontos.

Todo o elenco estará a disposição do técnico Alberto Bial e deve viajar com o grupo para os dois jogos. O Tricolor segue em preparação diária para os confrontos no Ginásio da Unifor até esta sexta-feira e viaja para Belo Horizonte (MG) no sábado pela manhã.

Minas x Fortaleza Basquete Cearense acontece neste domingo, 19, às 11 horas, na Arena Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte, enquanto o confronto contra o Flamengo acontece na terça-feira, 21, às 20 horas, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

Após os jogos, o clube fará uma pausa de pouco menos de duas semanas, e volta a quadra só no dia 3 de janeiro, contra o Rio Claro Basquete, no CFO.

