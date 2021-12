Fortaleza Basquete Cearense anuncia a contratação do ala/pivô Mãozinha

Atleta de 21 anos já foi MVP nas categorias de base e estava do MZT Skope Aerodrom, da Macedônia do Norte; jogador também tem passagens pela seleção brasileira sub-21

O Fortaleza Basquete Cearense oficializou, nesta quarta-feira, 8, a contratação do ala/pivô de 21 anos João Marcello Mãozinha, que estava no MZT Skopje Aerodrom, da Macedônia do Norte.

O atleta de 21 anos se destacou em 2018 após ser MVP (melhor jogador) pelo Maringá na LDB — principal campeonato de base de basquete no Brasil. Após isso, se transferiu para o Pinheiros para jogar o NBB em 2019 e foi peça fundamental do elenco comandado por David Pelosini, com médias de 13,5 pontos, 6,3 rebotes, 1,3 assistências e 17,9 de eficiência.

Sobre o assunto Fortaleza BC sofre virada no fim e perde para o Pato Basquete pelo NBB

NBB: Fortaleza Basquete Cearense perde por 86 a 79 para o Mogi Basquete

Fortaleza BC tem dois jogos seguidos dentro de casa pelo NBB

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Filho do renomado ex-jogador Mãozão, o atleta tem convocações para a seleção brasileira de base e chega ao Carcalaion para reforçar o setor que conta com atletas como Felipe Ribeiro, Suallisson e Richard Granberry.

"Meu pai foi jogador profissional por mais de 30 anos. Quando eu nasci eu sempre tive isso de estar nos jogos, tá viajando de um lado pro outro, então está no meu DNA (o basquete). Vai ser legal estar de volta jogando no basquete brasileiro e muito feliz de estar representando esta camisa e estou muito empolgado para a temporada", disse o ala/pivô em sonora divulgada pela assessoria.

O Fortaleza Basquete Cearense volta à quadra nesta quinta-feira, 9, às 19 horas, contra o Paulistano, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Tags