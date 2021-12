Fortaleza BC sofre virada no fim e perde para o Pato Basquete pelo NBB

O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) visitou o Pato Basquete-PR na noite desta quarta-feira, 1º, no ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR), pela sexta rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Em duelo equilibrado, o Carcalaion teve bom início de jogo e largou na frente, mas oscilou bastante durante a partida e acabou derrotado por 66 a 63.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Alberto Bial chega à quinta derrota em sete jogos e encerra a sequência de duas vitórias na Liga. O time cearense fez bom primeiro tempo, mas caiu de produção no segundo, abusou dos erros — foram 22 na partida — e acabou punido ao sofrer a virada no fim. O ala Murillo, com 16 pontos, e o armador Davi Rosseto, com 11, além de seis rebotes e uma assistência, foram os destaques do FBC no jogo.

Cestinha da partida, com 21 pontos, o armador Gemadinha, do Pato Basquete, foi o grande nome do confronto. Ele saiu do banco de reservas para comandar a reação dos donos da casa no primeiro quarto e foi o responsável pela cesta de três pontos no último lance do jogo para dar a vitória à equipe paranaense.

Mesmo jogando como visitante, o Fortaleza Basquete Cearense tomou as iniciativas do jogo e teve o controle do duelo no início da partida. Com começo inspirado da dupla Holloway e Morillo, o Carcalaion chegou a abrir 13 pontos de diferença para os donos da casa, mas a equipe tricolor caiu de produção nos instantes finais do período e o Pato virou o confronto e venceu o primeiro quarto por 20 a 19.

Sob o brilho do armador Davi Rosseto, responsável por seis pontos e uma assistência, o Carcalaion reagiu, venceu a segunda parcial por 15 a 11 e foi para o intervalo com vantagem de três pontos no placar: 34 a 31. No terceiro quarto, os donos da casa contaram com bom aproveitamento nas cestas de três pontos (4/9) para vencer o período por 18 a 14 e ir para o quarto decisivo à frente no placar.

No último quarto, o FBC chegou a retomar a liderança no placar e abrir vantagem de seis pontos, mas desperdiçou duas ações ofensivas por esgotar o tempo de ataque e perdeu a chance de garantir o resultado. Com o jogo empatado e restando 25 segundos para o fim, o Pato Basquete contou com o talento de Gemadinha para segurar o ataque até o último segundo e acertar uma bela cesta de três pontos para vencer a equipe cearense por 66 a 63.

O Fortaleza Basquete Cearense volta à quadra nesta sexta-feira, 3, às 20 horas, para enfrentar o Mogi, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP). No mesmo dia, o Pato Basquete recebe a Unifacisa-PB, às 20h30min, novamente no ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR).

