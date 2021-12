NBB: Fortaleza Basquete Cearense perde por 86 a 79 para o Mogi Basquete

Fora de casa, Carcalaion sai atrás do placar, tenta reagir na volta do intervalo, mas acaba derrotado. Equipe cearense soma seis reveses em oito jogos na temporada

Na noite desta sexta-feira, 3, o Fortaleza Basquete Cearense voltou a quadra e foi derrotado por 86 a 79 pelo Mogi Basquete-SP, no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes/SP, pela sexta rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Foi o sexto revés da equipe cearense na competição.

O Carcalaion até saiu na frente da contagem, mas viu os donos da casa reagirem, sem brecha para nova reviravolta no resultado. O Mogi venceu o primeiro quarto por 17 a 16, com direito a cesta decisiva de três pontos de Wesley nos últimos segundos. No segundo quarto, os paulistas ganharam por 22 a 9.

Na volta do intervalo, no terceiro quarto, o escrete vermelho-azul-e-branco mostrou superioridade e conseguiu levar a melhor por 30 a 20. No último quarto, o Fortaleza Basquete Cearense chegou a ficar à frente. O Mogi, então, conseguiu a virada e fez 27 a 24, decretando o placar do embate.

O maior pontuador do confronto foi o armador Lucas, do Mogi Basquete, com 26 pontos. Pelo lado do Fortaleza BC, o destaque foi o dominicano Morillo, que anotou 23 pontos e ainda deu cinco assistências. O norte-americano Holloway ficou com sete rebotes.

O tropeço em solo paulista foi a sexta derrota do Carcalaion em oito jogos disputados na atual temporada - o time conseguiu duas vitórias. Antes do Mogi, os cearenses tinham perdido para Unifacisa-PB, São Paulo, Pinheiros-SP, Bauru-SP e Pato Basquete-PR.

Com o resultado, a equipe comandada por Alberto Bial segue com nove pontos somados. O próximo compromisso será diante do Paulistano, na quinta-feira, 9, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, pela sétima rodada.

