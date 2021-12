Fortaleza BC tem dois jogos seguidos dentro de casa pelo NBB

O ano do Fortaleza Basquete Cearense será finalizado com duas partidas em casa. Nesta quinta-feira, 9, o Carcalaion joga às 19 horas diante do Paulistano no Centro de Formação Olímpica (CFO). Dois dias depois, no sábado, 11, o time recebe o Corinthians às 16h10min, no mesmo local.

A sequência de duelos como mandante dá ao grupo uma oportunidade de melhorar a performance no NBB. Até o momento, em oito jogos disputados na temporada atual, o time conseguiu somar apenas duas vitórias. Ambas foram jogando em seus próprios domínios, diante de Caxias do Sul e Luvix/União Corinthians.

Nas seis rodadas restantes, a equipe cearense foi derrotada por Mogi, Unifacisa, São Paulo, Pinheiros, Bauru e Pato Basquete. Atualmente, o time comandado por Alberto Bial possui nove pontos somados na competição e ocupa a 15ª posição na tabela.

Veja jogos disputados pelo Fortaleza Basquete Cearense até o momento:

*Jogos como mandante em negrito

Fortaleza BC 71 x 72 Unifacisa



Fortaleza BC 68 x 81 São Paulo



Pinheiros 81 x 60 Fortaleza BC



Bauru 74 x 59 Fortaleza BC



Fortaleza BC 94 x 85 Caxias do Sul



Fortaleza BC 77 x 76 União Corinthians



Pato Basquete 66 x 63 Fortaleza BC



Mogi 86 x 79 Fortaleza BC

Próximos jogos do Fortaleza Basquete Cearense:

9/12 - 20h - Fortaleza BC x Paulistano

11/12 - 16h10min - Fortaleza BC x Corinthians

