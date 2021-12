Representantes cearenses conquistam 1° e 3° lugares no Circuito Brasileiro de Wakeboard

O campeonato teve seis fases ao todo, e a última aconteceu no último sábado, 27, em Teresina (PI), com mais de 50 participantes

Os atletas de wakeboard Daniel Jamur e Germano Nottingham venceram em 1° e 2° lugares a última etapa do Circuito Brasileiro de Wakeboard Cable da temporada de 2021. O campeonato teve seis fases ao todo, e a última aconteceu no último sábado, 27, em Teresina (PI), com mais de 50 participantes. No ranking geral, Daniel finalizou em primeiro e Germano em terceiro.

Daniel é paranaense, mas mora no Ceará há 18 anos. Ele treinou wakeboard nos últimos seis anos e já participou de diversas competições. Em 2019, ganhou o Circuito Português, tornando-se campeão nacional. Agora com o título brasileiro, ele comenta que ano que vem buscará “manter esse ritmo”.

Sobre o assunto Fortaleza sedia etapa do maior evento esportivo de Foil do mundo

Marcela Witt é campeã sul-americana de Wingfoil Race em etapa na Praia de Iracema

Bruna Kajiya promove evento de kitesurfe para jovens no Ceará: "Expandir o legado"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Germano, professor e parceiro de treino de Daniel, foi vencedor da penúltima etapa do Circuito, realizada em Fortaleza. Ele treina há cerca de oito anos e já foi quatro vezes campeão cearense, duas vezes nordestino e uma vez brasileiro.

“Ele é um cara que se adapta muito fácil, eu ainda preciso me esforçar um pouco para chegar ao nível dele”, afirma Daniel.

Os competidores participaram de etapas em Foz do Iguaçu (PR), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Fortaleza (CE) e Teresina (PI). Os representantes do Ceará fazem parte do time Zero Wake, localizado no Colosso Fortaleza.

Serviço:

Zero Wake Park

Endereço: Colosso. Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, 2736, Fortaleza.

Telefone (e WhatsApp): (85) 99689-6094