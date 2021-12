Bruna Kajiya promove evento de kitesurfe para jovens no Ceará: "Expandir o legado"

O Red Bull Local Hero Tour reúne a tricampeã mundial de surfe, Bruna Kajiya, com jovens interessados e futuros atletas do kitesurfe na praia do Cumbuco (CE) para incentivar a prática do esporte

A paulista Bruna Kajiya, tricampeã mundial de surfe, realizou um encontro no último fim de semana com jovens proeminentes ou interessados em kitesufe, na praia do Cumbuco-CE. Conhecido como Red Bull Local Hero Tour, o evento é parte de uma iniciativa global para aproximar jovens de um esportista nacional e incentivá-los à prática esportiva.

“Fiquei muito contente com a oportunidade de fazer esse evento”, contou ela. Segundo Bruna, o esporte poderia ser mais desenvolvido. “O kitesurfe aqui, no Nordeste, tem um potencial enorme para talentos, campeões, tudo.”

No primeiro dia, sábado, 27, Bruna conversou com os convidados sobre como moldar uma carreira de atleta e usar as redes sociais como ferramentas para o esporte. No dia seguinte, a tricampeã e os participantes treinaram juntos na praia cearense. “Este é o melhor lugar do mundo para a prática do kitesurfe”, ressaltou ela.

“Foi maravilhoso! Fiquei com o coração cheio, por poder passar meus conhecimentos para nossos futuros do kitesurfe”, completou a campeã.

