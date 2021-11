Fortaleza sedia etapa do maior evento esportivo de Foil do mundo

Nas praias cearenses já é comum que o céu esteja decorado por velas e pipas coloridas, que viajam por quilômetros no horizonte. Considerado a Meca do kitesurf, o litoral do Ceará recebe até o dia 21 de novembro mais um megaevento de esportes aquáticos: o Superfoil Brasil 2021.



O campeonato, cuja etapa brasileira é realizada em Fortaleza pelo segundo ano consecutivo, traz à Praia de Iracema os principais atletas do ranking global de hydrofoil e wing foil. As modalidades Foil, influenciadas pelo kitesurf e pelo windsurf, crescem no mundo dos esportes aquáticos pelo desafio que apresentam aos atletas experientes. O evento é aberto ao público.



Os formatos são praticados com uma prancha adaptada, que recebe um mastro em sua base, no qual estão acopladas duas “asas” - as plataformas de sustentação da prancha - que auxiliam o atleta a tomar impulso na água e a “planar” sobre ela, elevando a dificuldade do esporte.



Na modalidade Hydrofoil, a prática é semelhante ao kitesurf, com as duas mãos na haste da vela e a mesma amarrada ao corpo do atleta. Já na Wingfoil, o desafio é ainda maior: o atleta segura lateralmente uma vela em formato de asa - “wing” - por uma haste, onde as mãos guiam a trajetória pelo mar.



Nesta sexta-feira, 19, o evento chegou ao seu terceiro dia de competição. Na modalidade Winfoil Surf-freestyle, Titouan Galea, da Nova Caledônia, foi o campeão. No feminino, o título ficou com Bowien Van Der Linden, da Holanda. Os dois chegaram ao torneio como favoritos e confirmaram o status com as conquistas.

A brasileira Marcela Witt, terceira colocada no ranking mundial, acabou eliminada nas quartas de final para a francesa Orane Ceris.

O terceiro dia de competições do Superfoil Brasil também decidiu os semifinalistas da categoria Hydrofoil Freestyle. Robin Stewart, dos Estados Unidos, enfrenta Charles Brodel, da França. A segunda semifinal é francesa, com Cesar Natoly enfrentando Maxime Desjardins, que surpreendeu nas quartas de final e eliminou o favorito Fred Hope.

Para quem tiver o interesse de conferir o Superfoil, uma arena foi montada na Praia de Iracema. O local conta com cadeiras de praia, guarda-sóis, e bar com venda de bebidas. Para entrar, basta apresentar passaporte de vacina ou teste negativo para Covid-19 realizado nas últimas 24 horas.

