Fortaleza BC perde por 74 a 59 para Bauru e chega à quarta derrota consecutiva

Um péssimo terceiro quarto pôs a perder a chance de primeira vitória na temporada 2021/2022 para o Fortaleza Basquete Cearense. Após chegar a abrir 10 pontos de vantagem, o Carcalaion levou a virada do Bauru na noite desta quarta-feira, 10, no ginásio Panela de Pressão, no interior de São Paulo, e perdeu por 74 a 59 pelo Novo Basquete Brasil (NBB). São, agora, quatro derrotas em quatro partidas.

O confronto começou ótimo para o Fortaleza BC. Sem errar nenhum arremesso, o time abriu 9 a 0 no primeiro quarto, principalmente com o experiente pivô Ralfi Ansaloni. A equipe mandante logo equilibrou a partida, mas a parcial foi do Carcalaion, por 14 a 12, com grande destaque para as defesas.

O roteiro do segundo quarto começou parecido — ataques pouco eficientes, baixa pontuação e vantagem cearense. O Tricolor apertou o ritmo no fim e chegou a abrir 10 pontos. O Bauru reagiu e a partida foi para o intervalo em 32 a 27.



A mira dos jogadores só começou a ser calibrada no segundo tempo. O problema é que foi só de um lado. O veteraníssimo ala Larry Taylor, de 40 anos, sozinho fez 10 pontos, mais que o Fortaleza Basquete Cearense inteiro. Brite, ex-Carcalaion, fez também 8, igualando o ex-clube. O placar da parcial foi de 25 a 8 e a partida inteira desandou daí.



Puxado por Davi Rossetto, o Fortaleza BC tentou reagir. O ataque até se acertou, fazendo 19 pontos. A defesa, porém, seguiu deixando a desejar, sofrendo 22. Assim, em vez de reverter o placar, o Carcalaion acabou perdendo mais um quarto, com o Bauru fechando em 74 a 59, com 15 pontos de margem.

Os destaques da equipe cearense foram Ralfi Ansaloni, com 15 pontos e 11 rebotes, e Davi Rossetto, com 15 e 5 assistências. O ala Holloway segue em temporada difícil e fez apenas 9 pontos, com 33% de acerto nos arremessos de quadra. Do lado do Bauru, Larry Taylor fechou com 22 pontos e o também veterano Alex Garcia flertou com o triplo-duplo, com 9 pontos, 7 rebotes e 9 assistências.



Esta foi a quarta derrota em quatro jogos do Fortaleza Basquete Cearense na temporada 2021/2022. Antes, o time treinado por Alberto Bial foi batido por Unifacisa-PB, São Paulo e Pinheiros-SP. O Carcalaion volta à quadra na próxima quarta-feira, 17, às 19 horas, quando recebe o Caxias do Sul-RS no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

