Fortaleza Basquete Cearense perde para Pinheiros e chega a três derrotas em três jogos no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense visitou o Pinheiros-SP, nesta segunda, 8, em seu terceiro jogo pela temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB) e foi derrotado por 81 a 60. A partida aconteceu no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo.

Foi a primeira partida do Carcalaion longe de seus domínios, já que os dois primeiros jogos haviam sido no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, onde foi derrotado por Unifacisa e São Paulo. Com o resultado, o Tricolor segue na 15ª colocação do NBB, ainda sem vencer na competição.

Mesmo com a derrota, Ralfi Ansaloni e Morillo se destacaram como os dois maiores cestinhas da partida, com 19 e 17 pontos, respectivamente. Davi também foi um dos destaques, com cinco assistências. Um dos principais nomes do Tricolor na temporada, o americano Holloway deixou muito a desejar nessa noite com apenas três pontos e cinco rebotes.

O próximo jogo do Carcalaion já é nesta quarta, 10, às 19h30min, novamente fora de casa, contra o Bauru-SP.

O jogo

O jogo começou bastante equilibrado, com as duas equipes trocando os primeiros pontos sem ninguém conseguir se desgarrar muito. O primeiro quarto terminou em 18 a 16 para o time da casa. No segundo período, o Fortaleza Basquete Cearense teve uma queda de produção e começou a errar muito. O Pinheiros se aproveitou dos contra ataques e abriu uma vantagem de 14 pontos, com um 42 a 28.

O Carcalaion até voltou melhor para o terceiro quarto, corrigindo alguns erros defensivos, e conseguiu tirar um ponto para o time paulista, com o período finalizando em 60 a 47. Mas no último quarto o time precisou se expor mais para buscar o placar e cedeu os espaços para o Pinheiros ampliar ainda mais e vencer o jogo por 81 a 60.

