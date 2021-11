Fortaleza Basquete Cearense perde para o São Paulo e segue sem vencer no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense entrou em quadra na noite desta quinta-feira, 4, no Centro de Formação Olímpica (CFO), para enfrentar o São Paulo, pela terceira rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Em jogo marcado por tempos distintos, o Carcalaion encerrou o 2º quarto na frente e chegou abrir 18 pontos de vantagem, mas não manteve o ritmo na etapa final e acabou derrotado pelo atual vice-campeão da Liga por 81 a 68.

Com o apoio de mais de mil torcedores no CFO, a equipe comandada pelo técnico Alberto Bial contou com boa atuação do ala Morillo — cestinha do jogo ao lado de Bruno Cabloco, ala do São Paulo — mas esbarrou no grande número de cestas desperdiçadas e na eficiência da equipe paulista para acumular o segundo resultado negativo na competição.

No 1º quarto, o Fortaleza Basquete Cearense largou na frente com cesta de dois pontos convertida pelo ala Sualisson, mas abusou dos erros em arremessos e ataques desperdiçados e acabou derrotado por 21 a 12. O Carcalaion reagiu, venceu o segundo período por 29 a 9 e foi para o intervalo da partida com vitória parcial de 41 a 30.

Com destaque para as atuações do armador Elinho e do ala Marquinhos, o Tricolor Paulista teve bom aproveitamento nas cestas de três pontos e retomou o controle do confronto ao vencer o 3º quarto por 27 a 13. Precisando tirar uma diferença de apenas três pontos no quarto período, o Carcalaion não conseguiu voltar para o jogo. Do outro lado, a equipe paulista venceu todos os rebotes defensivos e seguiu muito forte no ataque para vencer o último quarto por 24 a 14 e fechar o placar em 81 a 68.

Com o resultado, o Fortaleza BC chega à segunda derrota em dois jogos no NBB. O próximo compromisso da equipe cearense na competição será contra o Pinheiros, no próximo domingo, 8, às 19 horas, no ginásio poliesportivo H. Villaboim, em São Paulo (SP).

