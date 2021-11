F1 ao vivo: onde assistir à corrida domingo, 14, e ao treino hoje, 13

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 ocorrerá na manhã deste domingo, 14 de novembro (14/11), no circuito do Autódromo José Carlos Pace. Na tarde de hoje, 13, acontecem um treino livre e um treino classificatório.

A paulista Rebeca Andrade, ginasta e campeã olímpica, foi selecionada pela equipe da prova para agitar a bandeira quadriculada durante o encerramento da corrida.



F1 ao vivo: onde assistir e horário

Neste sábado, um segundo treino livre irá ocorrer a partir das 11 horas e 50 minutos (horário de Brasília) e será transmitido pela BandSports. Corrida sprint começa às 16 horas, com transmissão em rede aberta de TV, no canal Band.

Já a corrida no domingo, 14, está marcada para começar às 13 horas e 30 minutos (horário de Brasília), com transmissão na Band. Tanto a classificação quanto a corrida também serão transmitidas online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

F1: confira programação do GP de São Paulo

Sábado, 13 de novembro

11h50min - Treino livre 2 - Bandsports

16 horas - Treino sprint - Band, Bandsports, Bandplay e site da Band

Domingo, 14 de novembro

13h30min - Corrida - Band, Bandplay, BandNews FM e site da Band

19 horas - VT da corrida - Bandsports

