GP de Interlagos: ensaio geral foi realizado neste sábado; prova ocorrerá em duas semanas

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontecerá no dia 14 de novembro. Antes, no dias 12 e 13, haverá os treinos livres e classificatório para a prova de domingo

O ensaio geral para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 foi realizado neste sábado, no autódromo de Interlagos. A atividade foi marcada pela volta do helicóptero de resgate e simulação de acidente com piloto na curva 1 do circuito.

O GP de São Paulo de Fórmula 1 acontecerá no dia 14 de novembro. Antes, no dias 12 e 13, haverá os treinos livres e classificatório para a prova de domingo.

Pela primeira vez o ensaio geral para a corrida no Brasil contou com a presença do helicóptero de resgate, fato elogiado por Dino Altmann, presidente da comissão médica da Federação Internacional de Automobilismo e diretor-médico do GP São Paulo de F1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

““É muito importante fazermos esse exercício completo, levando a ‘vítima’ até a unidade Dubai, do Sancta Maggiore, completando todo o ciclo do resgate de um piloto em caso de acidente”, disse Dino Altmann.

Esse também será o primeiro ano em que o GP São Paulo de F1 terá o Sancta Maggiore, do grupo Prevent Senior, como hospital oficial.

“Sinto uma equipe entusiasmada, colaborativa e com alto nível de participação”, comentou o presidente da comissão médica da FIA.

Quem também esteve presente no ensaio geral foi o cirurgião Álvaro Razuk, diretor-executivo da Prevent Senior e responsável pelo projeto de esportes, que tem como um dos principais pilares o GP São Paulo de F1.

“O nosso hospital é o mais moderno de São Paulo e o centro médico oferecerá o melhor no suporte à prova. Fizemos questão de completar todo o processo de atendimento enviando a ‘vítima’ até o hospital onde também se submeteu todos os testes necessários”, afirmou.

Felipe Biazzi, diretor de prova, também saiu bastante satisfeito com todos os procedimentos que serviram como teste para o dia da corrida.

“Nós mudamos o local da simulação de acidente para a Curva 1 (S do Senna) para trabalhar com os veículos de apoio médico e extração na posição real que ocuparão na prova, o posto 2. O resultado foi muito bom”, disse Biazzi.

Tags