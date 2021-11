Hamilton é o mais rápido no primeiro dia de treinos em Interlagos

Lewis Hamilton não poderá largar na pole position em Interlagos — mudou de motor e foi penalizado com perda de cinco posições no grid —, mas mostrou no treino livre desta sexta-feira que, mesmo assim, vai dar trabalho para seus rivais. O piloto britânico foi o mais rápido nesta primeira sessão, cravando 1min09s050.

De pneus macios, Hamilton só conseguiu ser mais rápido que Max Verstappen, da Red Bull, restando poucos minutos para o fim do treino livre. O heptacampeão mundial ficou 367 milésimos à frente de seu maior adversário, embora a Mercedes venha enfrentando sérios problemas com o motor do carro.

Verstappen teve de se conformar com a segunda volta mais rápida do treino livre, com a marca de 1min09s417. Seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Perez, ficou com o terceiro tempo, cravando 1min09s492.

Se a Mercedes mostrou o potencial de seu carro para o fim de semana com Hamilton, o mesmo não ocorreu com Valtteri Bottas. O finlandês ficou com a quarta colocação ao cruzar a linha de chegada em 1min09s567. Outro destaque do treino livre foi Pierre Gasly. O piloto da Alpha Tauri foi o quinto mais rápido da sessão, cravando 1min09s880.

Os pilotos voltam à pista ainda nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), para o treino classificatório para a Sprint Race, a corrida de apenas 30 minutos que acontecerá no sábado e definirá o grid de largada para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.



Resultado do primeiro dia de treinos em Interlagos (Foto: F1/Divulgação)



