Em jogo emocionante, Fortaleza BC perde para Unifacisa na estreia do NBB

Em confronto movimentado e disputado, o Fortaleza Basquete Cearense saiu na frente, mas levou a virada da Unifacisa-PB por 72 a 71, na noite desta quarta-feira, 27, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, na estreia da temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB).

Com caras novas na equipe - e também velhos conhecidos - e sem amistosos de preparação na pré-temporada, o Carcalaion contou com o apoio da torcida nas arquibancadas do CFO pela primeira vez desde o início da parceria e fez valer o fator casa para largar com resultado positivo na competição.

No 1º quarto, o Tricolor foi superior e ganhou por 20 a 12. A equipe paraibana reagiu antes do intervalo e virou no 2º quarto para 37 a 26. Em 3º quarto emocionante, o Fortaleza BC correu atrás e conseguiu igualar as ações, mas a Unifacisa ainda se manteve à frente do placar com 54 a 53.

No 4º e último período, o time cearense conseguiu dominar as ações e abriu vantagem na contagem, mas viu o escrete visitante persistir e não se entregar até os instantes finais. Com boas ações defensivas e efetividade nos contragolpes, o Fortaleza Basquete Cearense chegou a ter sete pontos de vantagem, mas a Unifacisa virou nos segundos finais para 72 a 71 e assegurou a vitória.

O próximo compromisso do Carcalion será diante do São Paulo, no dia 4 de novembro, às 20 horas, novamente no CFO, pela terceira rodada do NBB.

