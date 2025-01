Lucas Oliveira é apresentado no Vasco: ‘Maior desafio da carreira’

Em dia de novidades no Vasco, o zagueiro Lucas Oliveira foi apresentado em coletiva na tarde desta terça-feira (14) no CT Moacyr Barbosa. Assim como Tchê Tchê, o jogador falou à imprensa pela primeira vez após assinar com o Gigante da Colina. Ele explicou o motivo de vestir a camisa 29 e também falou, então, sobre Pedrinho e Felipe, que o lançaram quando estavam no Tigres-RJ.

“É a primeira vez que eu vou usar a 29. Data de nascimento do meu filho, que nasceu agora dia 29 (de dezembro). É um momento especial para mim estar jogando no Vasco. Eu escolhi estar aqui. Sei do peso da camisa do Vasco. Felipe e Pedrinho foram dois caras que me direcionaram para onde eu poderia ir. Eles sabiam da minha dedicação. Hoje, por coincidência, eles estão aqui. Sou muito grato e espero poder corresponder”, afirmou.